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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 7 Juli 2026 | 00.27 WIB

Prediksi Timnas Portugal vs Spanyol di 16 Besar Piala Dunia 2026, Duel Ronaldo dan Yamal Berebut Tiket Perempat Final

Lamine Yamal diandalkan Spanyol menghadapi timnas Portugal pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam Iberian Derby. (Instagram @sefutbol) - Image

Lamine Yamal diandalkan Spanyol menghadapi timnas Portugal pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam Iberian Derby. (Instagram @sefutbol)

JawaPos.com - Babak 16 besar Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan bergengsi yang mempertemukan timnas Portugal dan Spanyol. Duel sesama negara Semenanjung Iberia ini dijadwalkan berlangsung di Dallas Stadium, Selasa (7/7) pukul 02.00 WIB.

Laga timnas Portugal dan Spanyol tersebut diperkirakan menjadi salah satu pertandingan paling menarik di fase gugur piala dunia. Sebab, mempertemukan dua tim dengan kualitas pemain yang sama-sama mumpuni.

Timnas Portugal datang ke pertandingan ini dengan modal kemenangan dramatis 2-1 atas Kroasia pada babak sebelumnya. Tim asuhan Roberto Martinez menunjukkan karakter kuat setelah mampu membalikkan keadaan dan mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir dibunyikan.

Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri yang sangat penting menjelang menghadapi rival berat seperti Spanyol. Di sisi lain, Spanyol tampil lebih meyakinkan sepanjang turnamen. La Roja sukses menyingkirkan Austria dengan skor telak 3-0 dan memperlihatkan permainan yang solid di semua lini.

Keseimbangan antara lini pertahanan, lini tengah, hingga sektor penyerangan membuat Spanyol kembali disebut sebagai salah satu kandidat kuat untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026.

Pertandingan nanti juga menghadirkan cerita menarik antara dua generasi berbeda. Portugal masih mengandalkan pengalaman Cristiano Ronaldo yang tetap menjadi sosok penting di lini depan.

Sementara Spanyol dipenuhi talenta muda, termasuk Lamine Yamal yang terus mencuri perhatian lewat penampilan impresifnya sepanjang turnamen.

Meski usia Ronaldo tidak lagi muda, naluri mencetak gol dan kepemimpinannya masih menjadi senjata utama Portugal. Kehadirannya mampu memberikan ketenangan bagi rekan-rekannya ketika menghadapi pertandingan dengan tekanan tinggi seperti fase gugur Piala Dunia.

Di kubu Spanyol, Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan aksinya. Kecepatan, kreativitas, dan keberaniannya dalam duel satu lawan satu membuat lini pertahanan lawan harus bekerja ekstra keras. Performa pemain muda tersebut menjadi pelengkap dari permainan kolektif Spanyol yang semakin matang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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