Cristiano Ronaldo Sindir Reporter Jelang Laga Timnas Portugal vs Spanyol di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo kembali menjadi sorotan menjelang pertandingan timnas Portugal melawan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kali ini, perhatian publik bukan hanya tertuju pada persiapan timnya, tetapi juga pada momen menarik saat sang kapten menghadiri konferensi pers sebelum laga.

Suasana konferensi berubah ketika Ronaldo secara langsung meminta mikrofon diberikan kepada seorang jurnalis yang menurutnya tidak menyukai dirinya. Dengan nada santai namun tegas, kapten timnas Portugal berusia 41 tahun itu mengatakan ingin mendengar pertanyaan dari reporter tersebut.

"Aku ingin tahu apakah dia bisa bertanya soal yang bagus padaku," ujar Ronaldo sambil menunjuk reporter yang dimaksud.

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Tak berhenti di situ, Ronaldo bahkan mengaku masih mengingat wajah orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya.

"Aku tahu kamu tidak suka padaku. Aku tidak pernah melupakan wajah mereka. Bertemu seseorang sekali saja sudah cukup untukku mengingat selamanya," kata Ronaldo.

Reporter tersebut kemudian tetap melontarkan pertanyaan dengan nada profesional. Dia menanyakan tantangan terbesar yang dirasakan Ronaldo saat masih mampu tampil di level tertinggi pada usia 41 tahun.

Menanggapi pertanyaan itu, Ronaldo kembali menyisipkan candaan yang bernada sindiran.

"Yang paling sulit adalah harus berbicara dengan beberapa reporter seperti kamu, terutama mereka yang tidak suka padaku," jawab Ronaldo.