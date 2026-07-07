Bukan karena Sumbangkan Banyak Trofi, Ini Alasan Birmingham City Pensiunkan Nomor 22 Milik Jude Bellingham

Birmingham City pensiunkan nomor 22 milik Jude Bellingham. (BT Sport)
JawaPos.com - Birmingham City sempat menjadi sorotan pada 2020 setelah mengambil keputusan yang tidak biasa, yakni memensiunkan nomor punggung 22 milik Jude Bellingham.
Kebijakan tersebut memicu perdebatan karena sang gelandang hanya mencatatkan 44 penampilan bersama tim utama sebelum melanjutkan kariernya ke Jerman.
Di dunia sepak bola, nomor punggung biasanya dipensiunkan sebagai bentuk penghormatan kepada pemain yang telah menghabiskan bertahun-tahun bersama klub atau memberikan kontribusi besar lewat prestasi.
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Namun, Birmingham City memilih jalan berbeda dalam menghargai lulusan akademinya tersebut.
Jude Bellingham menjalani debut bersama Birmingham City pada usia 16 tahun 38 hari.
Saat itu, ia menjadi pemain termuda yang pernah tampil untuk klub. Tak lama berselang, ia juga mencatatkan rekor sebagai pencetak gol termuda Birmingham, memperlihatkan kualitas yang langsung menarik perhatian banyak pihak.
Sepanjang musim 2019/2020, Bellingham menjadi bagian penting skuad meski usianya masih sangat muda.
Penampilannya yang tenang, kemampuan membaca permainan, serta kematangan dalam menguasai lini tengah membuat banyak klub elite Eropa mulai memantaunya.
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya pun berlangsung sengit. Pada musim panas 2020, Borussia Dortmund berhasil mengamankan jasanya.
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