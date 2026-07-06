Tak Ikut Berlalu, Jude Bellingham Banjir Pujian usai Jawab Pertanyaan Jurnalis Disabilitas Asal Venezuela

JawaPos.com - Sikap sederhana yang ditunjukkan pemain timnas Inggris Jude Bellingham kembali mencuri perhatian publik. Kali ini bukan karena aksinya di atas lapangan, melainkan karena kepeduliannya kepada seorang jurnalis disabilitas asal Venezuela saat sesi wawancara usai laga piala dunia.

Momen tersebut beredar luas di media sosial dan mendapat respons positif dari banyak penggemar sepak bola. Dalam video yang viral yang diunggah akun X @Rmadrid_actu, jurnalis itu mengajukan pertanyaan kepada para pemain timnas Inggris yang melintas usai menjalani agenda resmi piala dunia.

Namun, beberapa pemain timnas Inggris memilih terus berjalan tanpa berhenti untuk menjawab pertanyaannya. Situasi itu membuat sang jurnalis tampak kesulitan mendapatkan kesempatan melakukan wawancara.

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Di tengah kondisi tersebut, Jude Bellingham justru mengambil langkah berbeda. Gelandang muda Inggris itu menghentikan langkah, mendekati sang jurnalis, lalu mendengarkan pertanyaan yang diajukan dengan penuh perhatian.

Tak hanya berhenti sejenak, Bellingham juga memberikan jawaban dengan sikap yang santun dan penuh rasa hormat. Interaksi singkat itu kemudian menjadi sorotan karena dianggap mencerminkan karakter dan empati yang dimiliki pemain berusia 23 tahun tersebut.

Banyak warganet menilai tindakan Bellingham menunjukkan bahwa menghargai setiap orang merupakan bagian penting dari profesi seorang atlet, terlebih ketika berhadapan dengan media yang membantu menyampaikan informasi kepada publik.

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Kolom komentar di berbagai platform media sosial pun dipenuhi pujian. Banyak yang menyebut bahwa tindakan kecil seperti meluangkan waktu beberapa menit memiliki makna besar bagi orang lain.

Sebagian penggemar bahkan menyebut Bellingham sebagai sosok yang tidak hanya memiliki kualitas luar biasa sebagai pesepak bola, tetapi juga mampu memberikan teladan melalui perilakunya di luar lapangan.