Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Spanyol di 16 Besar Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo Harap Bisa Jebol Gawang Unai Simon

Cristiano Ronaldo setelah cetak gol ke gawang Kroasia. (Dok. IG/@portugal)
JawaPos.com - Harapan Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol hadir saat laga timnas Portugal melawan Spanyol. Pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di AT&T Stadium, Selasa (7/7) pukul 02.00 WIB.
Saat jumpa pers dengan media, Cristiano Ronaldo mengungkapkan kesulitan bermain di Piala Dunia saat berusia 41 tahun. Menurut kapten timnas Portugal itu, adaptasi menjadi hal yang penting bermain di usia tersebut lawan tim kuat Spanyol.
"Hal tersulit tentang Piala Dunia di usia 41 tahun? Bermain di usia 41 tahun merupakan pengalaman yang baik. Untuk mencapai level ini, Anda harus mengorbankan banyak hal. Dan semua yang telah saya lakukan dalam karir saya adalah tentang beradaptasi. Saya bukan pemain seperti dulu, tetapi tidak ada yang berubah," kata Cristiano Ronaldo yang dikutip dari laman FPF, Senin (6/7).
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Pemain Al- Nassr tersebut menyadari bahwa permainannya tidak seperti dulu lagi. Namun, Ronaldo masih bisa mencetak gol dan berharap akan melakukan hal itu untuk laga besok.
"Saya bukan pemain seperti dulu, tetapi tidak ada yang berubah. Saya masih mencetak gol dan saya berharap bisa mencetak gol besok. Jika saya tidak mencetak gol, saya berharap rekan setim saya yang lain bisa mencetak gol dan kami bisa lolos. Bisa lolos, bermain melawan tim hebat, dan akan menyenangkan jika bisa menang besok," ujar Ronaldo.
Melawan Spanyol dianggap menjadi laga yang bakal berjalan sulit bagi Ronaldo dan timnas Portugal. Bekerja keras menjadi satu-satunya cara untuk menenangkan laga.
"Saya selalu melihat Spanyol sebagai negara yang sangat berbakat. Setiap generasi. Sejak saya berada di sini, saya selalu melihat Spanyol sebagai kandidat untuk memenangkan segalanya. Besok akan menjadi pertarungan yang sangat sulit dan kita harus memiliki banyak keyakinan, berlari, dan berani. Itulah satu-satunya cara untuk menang," tandas Ronaldo.
Timnas Portugal dan Spanyol sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini prediksi susunan pemain kedua tim yang dilansir Fotmob.
Roberto Martinez diprediksi tidak akan melakukan perubahan pemain setelah menang melawan Kroasia di 32 besar. Portugal masih akan mengandalkan Diogo Costa di posisi penjaga gawang dan Ruben Dias sebagai pemimpin di lini belakang.
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