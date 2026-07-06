Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia 7 Juli 2026: Duel Ketat Penentu Tiket Perempat Final Piala Dunia

JawaPos.com - Amerika Serikat akan menghadapi Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit.

Pertandingan yang digelar di Seattle Stadium pada Selasa, 7 Juli 2026, menjadi salah satu duel paling menarik di fase gugur karena mempertemukan dua tim yang sama-sama menunjukkan perkembangan positif sepanjang turnamen.

Status sebagai tuan rumah tentu menjadi keuntungan bagi Amerika Serikat. Dukungan puluhan ribu suporter diperkirakan akan memberikan tambahan motivasi bagi skuad asuhan Mauricio Pochettino untuk menciptakan sejarah dengan melangkah ke babak perempat final.

Perjalanan Amerika Serikat menuju babak ini terbilang cukup meyakinkan. Mereka berhasil keluar sebagai juara grup sebelum mengamankan tiket ke 16 besar usai mengalahkan Bosnia dan Herzegovina dengan skor 2-0.

Organisasi permainan yang rapi, transisi cepat, dan disiplin bertahan menjadi kekuatan utama tim berjuluk The Stars and Stripes sepanjang turnamen.

Di lini tengah, Tyler Adams kembali menjadi sosok penting yang menjaga keseimbangan permainan.

Sementara Christian Pulisic tetap menjadi pemain yang paling diandalkan dalam membangun serangan berkat kreativitas dan kecepatannya. Kehadiran Ricardo Pepi di lini depan juga memberi variasi dalam penyelesaian akhir.

Salah satu kabar yang sempat menjadi perhatian adalah situasi Folarin Balogun. Penyerang yang sebelumnya menerima kartu merah kontroversial akhirnya berpeluang kembali memperkuat Amerika Serikat setelah hukuman tersebut ditangguhkan.