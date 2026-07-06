Kecam Taktik Kotor Paraguay Jelang Penalti Mbappe, Joe Hart: Menjijikkan!

JawaPos.com - Paraguay memang sukses menyulitkan Prancis sepanjang laga babak 16 besar Piala Dunia 2026. Namun, cara yang mereka gunakan justru menuai kritik tajam, termasuk dari mantan kiper Inggris, Joe Hart.

Prancis akhirnya memastikan tiket ke perempat final usai menang tipis 1-0 berkat gol penalti Kylian Mbappe pada menit ke-70 di Philadelphia. Les Bleus kini bersiap menghadapi Maroko yang sebelumnya menyingkirkan Kanada.

Sepanjang pertandingan, Paraguay tampil sangat agresif. Strategi mereka jelas: mengganggu ritme permainan Prancis lewat duel fisik dan provokasi.

Mbappe menjadi sasaran utama. Penyerang Prancis itu beberapa kali mendapat tekel keras, termasuk saat tulang keringnya ditendang bek Paraguay, Junior Alonso, yang terjatuh di lapangan pada babak kedua.

Meski tensi pertandingan terus memanas, para pemain Prancis berhasil menjaga emosi hingga peluit panjang berbunyi. Mereka kemudian merayakan kemenangan bersama para pendukungnya.

Yang membuat banyak pihak heran, Paraguay melakukan 13 pelanggaran sepanjang pertandingan, tetapi wasit Ilgiz Tantashev tidak mengeluarkan satu pun kartu kuning untuk tim Amerika Selatan tersebut.

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Joe Hart Soroti Aksi Tak Sportif Jelang Penalti Mbappe Melansir Sport Bible, Joe Hart, yang bertugas sebagai komentator BBC Sport, menyoroti satu insiden yang menurutnya sangat memalukan.

Sesaat sebelum Mbappe mengambil penalti, bek Paraguay Gustavo Velazquez terlihat menginjak-injak titik penalti. Sayangnya, wasit sedang membelakangi lokasi kejadian karena berbicara dengan pemain lain sehingga aksi tersebut luput dari pengamatan.