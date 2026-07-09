Prediksi Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Les Bleus Waspadai Misi Balas Dendam Singa Atlas!

JawaPos.com - Prancis akan menghadapi Maroko pada laga perempat final Piala Dunia 2026 yang digelar di Boston Stadium, Jumat (10/7/2026) dini hari WIB.

Pertemuan ini menjadi salah satu pertandingan paling dinanti karena mempertemukan dua tim yang tampil impresif sejak fase grup hingga babak gugur.

Duel ini juga mengingatkan publik pada semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu Prancis berhasil menghentikan langkah Maroko dengan kemenangan 2-0 sebelum akhirnya melaju ke partai final.

Empat tahun berselang, situasinya sedikit berbeda. Maroko datang dengan skuad yang lebih matang, pengalaman lebih banyak, dan ambisi besar untuk membalas kekalahan tersebut.

Prancis tetap menjadi salah satu favorit utama untuk meraih gelar juara dunia. Pasukan Didier Deschamps melangkah ke babak delapan besar dengan catatan sempurna.

Dalam lima pertandingan yang sudah dijalani, Les Bleus selalu meraih kemenangan dan memperlihatkan keseimbangan permainan antara lini belakang, tengah, hingga depan.

Ketajaman lini serang menjadi senjata utama tim asal Eropa tersebut. Kylian Mbappe masih menjadi sosok yang paling berbahaya bagi lawan, namun kekuatan Prancis tidak hanya bergantung pada sang kapten.

Michael Olise tampil konsisten sebagai kreator serangan, sementara Ousmane Dembele dan Bradley Barcola mampu memberikan ancaman dari kedua sisi sayap.