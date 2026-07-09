Penunjukan Wasit Argentina untuk Laga Prancis vs Maroko Jadi Sorotan Jelang Laga Perempat Final Piala Dunia 2026!

JawaPos.com - Keputusan FIFA menunjuk seluruh perangkat pertandingan asal Argentina untuk memimpin laga Prancis melawan Maroko di babak perempat final Piala Dunia 2026 memicu perdebatan di kalangan pecinta sepak bola.

Meski penunjukan wasit dilakukan berdasarkan standar netralitas dan kualitas, banyak pihak mempertanyakan keputusan tersebut karena Argentina berada di jalur yang sama dengan Prancis dalam bagan turnamen.

Pertandingan Prancis kontra Maroko dijadwalkan berlangsung di Boston Stadium pada Kamis (9/7/2026).

Duel ini menjadi salah satu laga yang paling dinantikan karena mempertemukan kembali kedua tim setelah bentrok di semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.

Sorotan justru datang sebelum pertandingan dimulai. FIFA menetapkan Facundo Tello sebagai wasit utama dengan dua hakim garis sesama asal Argentina, yakni Juan Pablo Belatti dan Gabriel Chade. Sementara itu, Darío Herrera ditunjuk sebagai ofisial keempat dan Christian Navarro sebagai wasit cadangan.

Penunjukan tersebut mencatat sejarah tersendiri di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam turnamen ini, seluruh perangkat pertandingan di lapangan berasal dari satu negara yang sama.

Keputusan itu langsung memancing beragam reaksi. Sebagian pendukung Prancis mempertanyakan langkah FIFA mengingat Argentina masih bertahan di turnamen dan berpotensi menjadi lawan Les Bleus apabila kedua tim sama-sama lolos ke semifinal.

Perdebatan semakin menguat karena beberapa hari sebelumnya pertandingan Argentina melawan Mesir di babak 16 besar dipimpin oleh wasit asal Prancis, François Letexier.