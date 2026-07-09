Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Didier Deschamps Andalkan Efisiensi Permainan

JawaPos.com - Didier Deschamps mengandalkan efisiensi dalam permainan tim nasional Prancis saat melawan Maroko di perempat final Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di Gillette Stadium, Jumat (10/7) pukul 03.00 WIB.

Menjelang menghadapi Maroko, Didier Deschamps memastikan para pemainnya sedang melakukan pemulihan untuk mempersiapkan kondisi fisik para pemainnya. Selain itu, cuaca panas menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya.

"Tidak pernah ada jaminan. Kami punya waktu tambahan satu hari untuk pemulihan. Sementara itu, terjadi cuaca panas dan hujan lebat selama dua hari. Sekarang suhu akan naik lagi, tetapi tidak sampai sepanas pertandingan terakhir. Pemulihan sangat penting. Segala upaya dilakukan bersama tim medis untuk memastikan para pemain berada dalam kondisi terbaik," kata Didier Deschamps saat jumpa pers sebelum laga yang dikutip dari RMC Sport, Kamis (9/7).

Pelatih 57 tahun itu mengonfirmasi bahwa kartu kuning Michael Olise ditolak. Deschamps juga berbicara kualitas Maroko yang kerap mengandalkan penguasaan bola dan punya serangan tajam.

"Kartu kuning itu tidak berubah. Kami menerima pemberitahuan dari FIFA pagi ini. Mengenai pertandingan, Maroko bukanlah Paraguay. Kami pernah bermain melawan Maroko empat tahun lalu, mereka mencapai final AFCON. Mereka memiliki pemain-pemain yang sangat bagus, mereka adalah tim yang suka menguasai bola dan menyerang. Mereka memiliki kualitas yang sangat tinggi," ujar Deschamps.

Efisiensi permainan menjadi andalan Deschamps bersama timnas Prancis di laga melawan Maroko. Mereka berusaha untuk memaksimalkan peluang dan memanfaatkannya menjadi gol.

"Kami telah menghadapi beberapa lawan yang tangguh. Kami telah membuat beberapa pertandingan menjadi mudah bagi diri kami sendiri, tetapi kami juga menghadapi beberapa lawan yang tangguh. Di perempat final, kualitas lawan juga meningkat. Adapun kunci pertandingan, ada beberapa, dan kami perlu efisien dalam serangan dan di zona lainnya juga. Kita akan lihat tim mana yang memiliki penguasaan bola terbanyak. Ini soal kekuatan. Pelatih Maroko sedang melakukan persiapannya, begitu juga saya," jelas legenda Juventus tersebut.

"Kita hanya bisa melangkah lebih jauh. Kita memiliki efisiensi yang sangat baik, tetapi bisa lebih baik lagi. Rasio peluang-efisiensi ini juga terkait dengan lawan yang kita hadapi. Semakin tinggi efisiensi, semakin baik," pungkas Didier Deschamps.