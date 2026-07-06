Kalahkan Meksiko di 16 Besar Piala Dunia 2026, Timnas Inggris Ukir Tiga Rekor Baru!

Harry Kane (kiri) dan Jude Bellingham (kanan) menjadi pencetal gol bagi Inggris saat kalahkan Meksiko di 16 besar Piala Dunia 2026, sekaligus mengukir tiga rekor baru (Instagram.com/@england)
JawaPos.com - Inggris berhasil meraih kemenangan tipis 2-3 atas tuan rumah Meksiko pada babal 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City, Senin (6/7). Hasil tersebut tak hanya membawa The Three Lions melaju ke delapan besar, melainkan juga mengukir tiga rekor baru.
Bermain di hadapan lebih dari 75 ribu penonton, Meksiko langsung tancap gas dengan menyerang pertahanan Inggris salah satunya melalui peluang sundulan Raul Jimenez yang berhasil dimentahkan kiper Jordan Pickford.
Terlalu asik menyerang, Meksiko pun lengah. Melalui serangan balik cepat, Jude Bellingham mencetak dua gol dalam rentang waktu dua menit saja yakni pada menit 36 dan 38. Meksiko berhasil memperkecil keadaan pada menit 42 melalui Julian Quinones.
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Memasuki babak kedua, Inggris mendapat petaka setelah bek kanan Jarrel Quansah menerima kartu merah. Namun Inggris justru kembali mencetak gol pada menit 60 melalui sepakan pinalti Harry Kane.
Sembilan menit berselang, Kane justru menjadi penyebab Inggris mendapat hukuman pinalti. Raul Jimenez mampu membuat tuan rumah mencetak gol kedua. Terus menggempur, Meksiko tetap tak dapat menambah gol, sehingga skor akhir berkesudahan 2-3 untuk kemenangan Inggris.
Kesuksesan membungkam Meksiko, membuat Inggris menjadi tim pertama yang mengalahkan Meksiko di Azteca sejak 2013. Anak asuh Thomas Tuchel juga menasbihkan diri sebagai tim pertama yang mengalahkan Meksiko di Azteca di Piala Dunia sepanjang masa.
Juara dunia 1966 tersebut juga menjadi tim pertama yang mengalahkan sekaligus membobol gawang Meksiko di Piala Dunia 2026.
Pada babak perempat final, Inggris akan bersua Norwegia yang diperkuat dua bintang Premier League, Erling Haaland dan Martin Odegaard.
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