Jelang Duel 16 Besar Piala Dunia 2026, Hotel Timnas Inggris Bocor, Guardia Nacional Turun Tangan

Skuad Timnas Inggris. (Dok. England FA)
JawaPos.com - Persiapan Timnas Inggris menghadapi Meksiko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 Senin (6/7)mendapat perhatian serius dari pihak keamanan tuan rumah. Hotel yang menjadi tempat menginap skuad The Three Lions di kawasan Santa Fe, Meksiko, dilaporkan telah diketahui publik setelah sebelumnya dirahasiakan demi menjaga kenyamanan para pemain.
Menyusul bocornya lokasi hotel timnas Inggris tersebut, pemerintah Meksiko langsung mengambil langkah cepat dengan meningkatkan sistem pengamanan di sekitar area penginapan. Personel Guardia Nacional diterjunkan untuk menjaga kawasan hotel, sementara sejumlah akses jalan menuju lokasi juga diberlakukan pembatasan guna mengantisipasi kerumunan suporter piala dunia.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadi gangguan terhadap waktu istirahat para pemain timnas Inggris menjelang laga penting di piala dunia. Aparat keamanan ingin memastikan seluruh aktivitas tim berlangsung kondusif hingga pertandingan dimulai.
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Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Timnas Ekuador sempat mengalami gangguan dari sekelompok suporter yang berkumpul di sekitar hotel mereka.
Aksi tersebut membuat suasana di sekitar penginapan menjadi ramai dan berpotensi mengganggu konsentrasi pemain sebelum pertandingan. Belajar dari kejadian itu, pihak keamanan Meksiko memilih mengambil langkah antisipatif lebih awal.
Kehadiran aparat bersenjata dan patroli rutin di sekitar hotel diharapkan mampu mencegah insiden serupa terjadi kepada Timnas Inggris.
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Di sisi lain, atmosfer pertandingan memang diprediksi akan berlangsung sangat panas. Meksiko yang tampil di hadapan pendukung sendiri tentu ingin memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah untuk mengamankan tiket ke babak perempat final.
Sementara itu, Inggris datang dengan status sebagai salah satu favorit juara. Skuad asuhan mereka menunjukkan performa cukup konsisten sepanjang fase grup dan diprediksi tetap menurunkan kekuatan terbaik demi mengatasi perlawanan Meksiko.
Pertemuan kedua tim menjadi salah satu laga yang paling dinantikan pada babak 16 besar. Selain mempertemukan dua negara dengan basis suporter besar, duel ini juga diperkirakan berlangsung sengit karena sama-sama memiliki kualitas pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan.
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