Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Jumat, 3 Juli 2026 | 23.58 WIB

Kapten Timnas Inggris Lampaui Rekor Pele, Harry Kane Merasa Belum Sejajari Messi dan Ronaldo

Selebrasi kapten Inggris, Harry Kane, usai merobek gawang RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Dok. England FA) - Image

Selebrasi kapten Inggris, Harry Kane, usai merobek gawang RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Dok. England FA)

JawaPos.com – Harry Kane muncul menjadi pahlawan. Dua gol bomber Bayern Munchen itu mengantarkan Inggris menang 2-1 atas  Republik Demokratik Kongo dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, kemarin (2/7).

Total, Kane telah mencetak 13 gol di Piala Dunia. Pemilik julukan HurriKane itu melewati torehan legenda Brasil, Pele (12 gol). Catatan itu membuat penyerang 32 tahun tersebut mulai disejajarkan dengan dua ikon sepak bola saat ini, Lionel Messi (Argentina) dan Cristiano Ronaldo (Portugal).

Namun, Kane memilih merendah. Dia menganggap hanya melakukan rutinitas sebagai pesepak bola.

”Ketika masuk ke lapangan, saya tahu semua kerja keras di balik layar telah mempersiapkan saya menghadapi momen-momen besar. Itulah yang saya realisasikan dalam pertandingan hari ini (kemarin, Red),” beber Kane seperti dikutip dari TNT Sports.

Karena itu, untuk sebuah rekor, Kane menganggap Messi dan Ronaldo yang lebih layak sebagai tolok ukur.

Messi dan Ronaldo adalah puncak dari semua yang diinginkan (para pesepak bola saat ini, Red),” tandas striker yang telah mengemas 5 gol selama Piala Dunia 2026 tersebut. 

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026, Ronaldo dan Luka Modric Jadi Andalan Masing-Masing - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026, Ronaldo dan Luka Modric Jadi Andalan Masing-Masing

Jumat, 3 Juli 2026 | 03.28 WIB

Prediksi Timnas Portugal Kontra Kroasia: Duel Raksasa Eropa Merebutkan Tiket Babak 16 Besar Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Timnas Portugal Kontra Kroasia: Duel Raksasa Eropa Merebutkan Tiket Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 3 Juli 2026 | 02.44 WIB

Kisah Haru Alireza, Bocah Tunanetra Iran yang Rasakan Gol Cristiano Ronaldo lewat Cerita Sang Ayah - Image
Piala Dunia 2026

Kisah Haru Alireza, Bocah Tunanetra Iran yang Rasakan Gol Cristiano Ronaldo lewat Cerita Sang Ayah

Senin, 29 Juni 2026 | 12.18 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore