Kapten Timnas Inggris Lampaui Rekor Pele, Harry Kane Merasa Belum Sejajari Messi dan Ronaldo

Selebrasi kapten Inggris, Harry Kane, usai merobek gawang RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Dok. England FA)
JawaPos.com – Harry Kane muncul menjadi pahlawan. Dua gol bomber Bayern Munchen itu mengantarkan Inggris menang 2-1 atas Republik Demokratik Kongo dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, kemarin (2/7).
Total, Kane telah mencetak 13 gol di Piala Dunia. Pemilik julukan HurriKane itu melewati torehan legenda Brasil, Pele (12 gol). Catatan itu membuat penyerang 32 tahun tersebut mulai disejajarkan dengan dua ikon sepak bola saat ini, Lionel Messi (Argentina) dan Cristiano Ronaldo (Portugal).
Namun, Kane memilih merendah. Dia menganggap hanya melakukan rutinitas sebagai pesepak bola.
”Ketika masuk ke lapangan, saya tahu semua kerja keras di balik layar telah mempersiapkan saya menghadapi momen-momen besar. Itulah yang saya realisasikan dalam pertandingan hari ini (kemarin, Red),” beber Kane seperti dikutip dari TNT Sports.
Karena itu, untuk sebuah rekor, Kane menganggap Messi dan Ronaldo yang lebih layak sebagai tolok ukur.
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