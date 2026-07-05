Pemain Timnas Inggris Diklaim Sombong, Cuma 2 Orang Mau Diwawancarai

Gelandang timnas Inggris Jude Bellingham.(Jude Bellingham)
JawaPos.com - Dengan Piala Dunia 2026 yang kini memasuki babak-babak akhir, Inggris masih memiliki harapan untuk kembali melaju hingga final untuk pertama kalinya sejak 1966. Lawan mereka selanjutnya adalah tuan rumah bersama Meksiko, dengan pertandingan yang akan berlangsung di Estadio Azteca, Minggu (5/7) pukul 18.00 waktu setempat atau Senin (6/7) pagi WIB.
Tim asuhan Thomas Tuchel memuncaki grup mereka dengan kemenangan atas Kroasia dan Panama, serta hasil imbang melawan Ghana. Ini membawa mereka ke babak 32 besar melawan RD Kongo, yang hampir berakhir bencana bagi Three Lions.
Setelah tertinggal, Inggris kesulitan menemukan ritme permainan mereka di babak pertama dan baru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-75. Harry Kane lah yang menyelamatkan negaranya, mencetak gol kemenangan hanya 11 menit kemudian.
Baca Juga:Wasit Inggris Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026! Rekam Jejak Kontroversial Anthony Taylor Kembali Jadi Sorotan
Setelah pertandingan, para pemain berjalan melewati mixed zone, tetapi sebagian besar tampak mengabaikan seorang jurnalis Piala Dunia 2026.
Setelah berjuang untuk melewati RD Kongo, para pemain Inggris akan merasa lega lebih dari apapun setelah pertandingan tersebut. Meski begitu, banyak yang tampaknya tidak mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan reporter asal Venezuela, Manu Gutierrez, yang berada di mixed zone.
Ketika rekaman muncul secara online, tampaknya hanya dua pemain yang berbicara kepada jurnalis tersebut. Yang pertama adalah gelandang Jude Bellingham, yang berbicara tentang gempa bumi mematikan yang melanda negara Amerika Selatan tersebut. Sebagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Spanyol via The Sun, dia berkata:
“Semoga sukses untuk seluruh rakyat Venezuela, dengan penuh cinta.”
Baca Juga:Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: The Three Lions Diunggulkan Kalahkan El Tricolor
Gutierrez pun meminta sejumlah bintang Inggris lainnya berhenti hanya untuk satu pertanyaan, namun tidak mendapat jawaban hingga Noni Madueke datang. Bintang Arsenal itu mengatakan tentang kemenangan comeback melawan Kongo:
“Ya, sangat senang. Saya sangat senang.”
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen
Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia