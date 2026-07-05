Pemain Timnas Inggris Diklaim Sombong, Cuma 2 Orang Mau Diwawancarai

JawaPos.com - Dengan Piala Dunia 2026 yang kini memasuki babak-babak akhir, Inggris masih memiliki harapan untuk kembali melaju hingga final untuk pertama kalinya sejak 1966. Lawan mereka selanjutnya adalah tuan rumah bersama Meksiko, dengan pertandingan yang akan berlangsung di Estadio Azteca, Minggu (5/7) pukul 18.00 waktu setempat atau Senin (6/7) pagi WIB.

Tim asuhan Thomas Tuchel memuncaki grup mereka dengan kemenangan atas Kroasia dan Panama, serta hasil imbang melawan Ghana. Ini membawa mereka ke babak 32 besar melawan RD Kongo, yang hampir berakhir bencana bagi Three Lions.

Setelah tertinggal, Inggris kesulitan menemukan ritme permainan mereka di babak pertama dan baru berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-75. Harry Kane lah yang menyelamatkan negaranya, mencetak gol kemenangan hanya 11 menit kemudian.

Setelah pertandingan, para pemain berjalan melewati mixed zone, tetapi sebagian besar tampak mengabaikan seorang jurnalis Piala Dunia 2026.

Hanya Dua Pemain Inggris yang Berhenti untuk Jurnalis Setelah berjuang untuk melewati RD Kongo, para pemain Inggris akan merasa lega lebih dari apapun setelah pertandingan tersebut. Meski begitu, banyak yang tampaknya tidak mau meluangkan waktu untuk berbicara dengan reporter asal Venezuela, Manu Gutierrez, yang berada di mixed zone.

Ketika rekaman muncul secara online, tampaknya hanya dua pemain yang berbicara kepada jurnalis tersebut. Yang pertama adalah gelandang Jude Bellingham, yang berbicara tentang gempa bumi mematikan yang melanda negara Amerika Selatan tersebut. Sebagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Spanyol via The Sun, dia berkata:

“Semoga sukses untuk seluruh rakyat Venezuela, dengan penuh cinta.”

Gutierrez pun meminta sejumlah bintang Inggris lainnya berhenti hanya untuk satu pertanyaan, namun tidak mendapat jawaban hingga Noni Madueke datang. Bintang Arsenal itu mengatakan tentang kemenangan comeback melawan Kongo: