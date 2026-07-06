Terungkap Alasan Hong Myung-bo dan KFA Dikecam Warga Korea Selatan

Hong Myung-bo (Arise News)
JawaPos.com - Kegagalan Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2026 memicu gelombang kritik besar dari publik.
Sasaran utama kemarahan bukan hanya hasil di lapangan, tetapi juga pelatih Hong Myung-bo dan Federasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) yang dinilai bertanggung jawab atas merosotnya prestasi tim.
Bagi masyarakat Korea Selatan, kekecewaan ini bukan muncul secara tiba-tiba. Kritik terhadap Hong Myung-bo sudah berkembang sejak dirinya kembali dipercaya menangani tim nasional pada 2024.
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Proses penunjukannya saat itu dianggap kurang transparan dan memunculkan tudingan adanya kedekatan dengan petinggi KFA.
Presiden KFA, Chong Mong-gyu, juga menjadi sorotan. Sejumlah pendukung menilai federasi terlalu tertutup dalam mengambil keputusan penting dan tidak cukup mendengarkan aspirasi publik maupun pemerhati sepak bola.
Padahal, Korea Selatan datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal yang sangat menjanjikan. Skuad Taeguk Warriors diperkuat banyak pemain yang tampil reguler di kompetisi elite Eropa.
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Kondisi tersebut membuat harapan suporter melambung tinggi untuk melihat tim melangkah jauh di turnamen.
Namun kenyataan berbicara berbeda. Korea Selatan gagal lolos dari fase grup. Penampilan tim dinilai tidak mencerminkan kualitas para pemain yang dimiliki.
Strategi Hong Myung-bo dianggap terlalu konservatif, minim variasi, dan kurang mampu memaksimalkan potensi skuad yang sedang memasuki masa emas.
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