Rumor Keributan Hong Myung-bo dan Son Heung-min Mencuat Setelah Korea Selatan Takluk dari Meksiko

JawaPos.com - Kekalahan Korea Selatan dari Meksiko kembali memunculkan berbagai perbincangan di kalangan pencinta sepak bola Negeri Ginseng.

Tim asuhan Hong Myung-bo harus mengakui keunggulan Meksiko dengan skor tipis 0-1 dalam laga yang berlangsung di Estadio Guadalajara, Jumat (19/6/2026). Gol tunggal kemenangan tuan rumah dicetak oleh Luis Romo menit ke 50.

Namun, perhatian publik tidak hanya tertuju pada hasil pertandingan. Seusai laga, media sosial dan sejumlah forum sepak bola Korea ramai membahas rumor yang menyebut terjadi ketegangan antara Hong Myung-bo dan kapten tim, Son Heung-min, di ruang ganti.

Dalam narasi yang beredar, Son Heung-min disebut sedang berbicara dengan rekan-rekannya mengenai jalannya pertandingan.

Tidak lama kemudian, Hong Myung-bo dikabarkan masuk ke ruang ganti dan mempertanyakan apa yang sedang dibicarakan para pemain. Percakapan itu disebut berujung pada teguran keras dari sang pelatih yang meminta seluruh pemain meninggalkan ruangan.

Rumor tersebut langsung memancing beragam reaksi dari suporter Korea Selatan. Sebagian pendukung menilai jika kabar itu benar, suasana internal tim berpotensi terganggu.

Mereka menilai komunikasi yang kurang harmonis antara pelatih dan pemain bisa memengaruhi kepercayaan diri tim di pertandingan berikutnya.

Di sisi lain, tidak sedikit pula yang meminta publik berhati-hati menyikapi informasi tersebut. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Federasi Sepak Bola Korea Selatan maupun dari Hong Myung-bo dan Son Heung-min yang mengonfirmasi kebenaran cerita tersebut.