Dihujani Kritik usai Piala Dunia 2026, Hong Myung-bo Tinggalkan Korea Selatan Menuju Amerika Serikat

Hong Myung-bo (Arise News)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Korea Selatan, Hong Myung-bo, menjadi sorotan setelah dilaporkan bertolak ke Amerika Serikat di tengah derasnya kritik yang diterimanya usai gagalnya Korea Selatan pada Piala Dunia 2026.
Kepergiannya dari Bandara Internasional Incheon bahkan sempat menarik perhatian awak media yang telah menunggu kedatangannya.
Dalam tayangan yang beredar, Hong Myung-bo terlihat mengenakan masker dan topi saat berada di bandara.
Penampilannya yang tertutup memunculkan berbagai spekulasi, terutama karena ia disebut mendapat tekanan besar dari sebagian suporter menyusul hasil yang dianggap tidak memuaskan selama turnamen.
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Sebelum memasuki area keberangkatan, Hong Myung-bo sempat melayani pertanyaan dari wartawan MBC.
Salah satu isu yang ditanyakan adalah kabar mengenai adanya konflik internal antara dirinya dengan pemain Korea Selatan, Jens Castrop, selama berlangsungnya Piala Dunia 2026.
Menanggapi isu tersebut, Hong Myung-bo membantah adanya perselisihan pribadi dengan sang pemain. Ia menegaskan bahwa keputusan tidak memainkan Jens Castrop murni didasarkan pada pertimbangan kedisiplinan.
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Menurut Hong Myung-bo, Jens Castrop melakukan tindakan indisipliner sehingga staf pelatih memutuskan untuk tidak memasukkannya ke dalam rencana pertandingan.
Ia pun memastikan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan aturan yang berlaku di dalam tim, bukan karena adanya hubungan yang kurang harmonis.
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