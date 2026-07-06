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Andre Rizal Hanafi
Senin, 6 Juli 2026 | 16.49 WIB

Gagal di Piala Dunia 2026, Korea Selatan Tunjuk Park Ji-sung Pimpin Komite Reformasi Sepak Bola

Legenda hidup Korea Selatan, Park Ji-sung, ditunjuk melakukan reformasi sepak bola di Korea Selatan. (istimewa)

 

JawaPos.comKegagalan Korea Selatan di Piala Dunia 2026 langsung mendapat respons dari pemerintah.

Tidak lama setelah tim nasional dipastikan tersingkir di fase grup, pemerintah melalui Kementerian Olahraga mengumumkan pembentukan K-Football Innovation Committee, sebuah komite yang bertugas menyusun langkah reformasi sepak bola nasional.

Legenda sepak bola Korea Selatan, Park Ji-sung, dipercaya memimpin komite tersebut sebagai ketua umum.

Pembentukan komite dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dan Korea Football Association (KFA) sebagai upaya memperbaiki sistem pembinaan serta meningkatkan daya saing tim nasional pada masa mendatang.

Langkah ini diambil setelah muncul gelombang kekecewaan dari masyarakat terhadap hasil yang diraih Taeguk Warriors di Piala Dunia 2026.

Publik menilai performa tim belum mampu memenuhi ekspektasi, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pembinaan pemain usia muda hingga pengelolaan kompetisi domestik.

Di Piala Dunia 2026, Korea Selatan harus puas finis di peringkat ketiga Grup A dengan koleksi tiga poin. Satu-satunya kemenangan mereka diraih saat mengalahkan Republik Ceko dengan skor tipis 1-0.

Namun, dua pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan 0-1. Korea Selatan takluk dari Meksiko pada laga kedua sebelum kembali kalah dengan skor yang sama saat menghadapi Afrika Selatan. Hasil tersebut membuat mereka gagal melaju ke babak 32 besar.

Kegagalan ini menjadi sorotan karena Korea Selatan selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Asia.

Dalam beberapa edisi Piala Dunia sebelumnya, mereka kerap mampu bersaing dan bahkan beberapa kali lolos ke fase gugur.

Melalui K-Football Innovation Committee, pemerintah berharap evaluasi tidak berhenti pada hasil di lapangan saja.

Editor: Edi Yulianto
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