Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Cs Diunggulkan Akhiri Mimpi Cristiano Ronaldo

JawaPos.com — Portugal dan Spanyol akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium (AT&T Stadium), Selasa (7/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Derby Iberia ini diprediksi menjadi salah satu laga terbesar di fase gugur karena mempertemukan dua raksasa Eropa sekaligus duel generasi antara Cristiano Ronaldo dan Lamine Yamal yang sedang bersinar.

Siapa Lebih Siap Menatap Perempat Final?

Portugal melangkah ke babak 16 besar setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kroasia.

Tim asuhan Roberto Martinez lolos berkat penampilan penuh determinasi dan sedikit keberuntungan setelah gol penyeimbang Kroasia pada menit-menit akhir dianulir melalui teknologi offside.

Hasil tersebut menjadi pencapaian penting bagi Portugal.

Untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1966, mereka mampu memenangkan pertandingan Piala Dunia setelah sempat tertinggal lebih dahulu, sebuah modal mental yang sangat berharga menghadapi fase gugur.

Meski begitu, Portugal masih dibayangi catatan kurang memuaskan di babak knockout turnamen besar.