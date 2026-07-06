Sisi Gelap Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Jejak Perang Saudara, Kediktatoran, hingga Gejolak Politik Dekade 1930

Pasukan Jenderal Francisco Franco di Barcelona selama Perang Saudara Spanyol, akhir tahun 1930-an. (Encyclopædia Britannica)
JawaPos.com — Timnas Portugal dan Timnas Spanyol kembali bertemu pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat, Selasa (7/7/2026).
Di balik rivalitas dua raksasa Semenanjung Iberia itu, tersimpan sejarah kelam yang menghubungkan sepak bola dengan perang saudara, rezim diktator, hingga propaganda politik pada 1937.
Pertemuan Portugal melawan Spanyol selama ini identik dengan persaingan dua negara tetangga yang memiliki budaya dan sejarah panjang.
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Namun, duel tersebut juga menyimpan kisah yang jauh lebih gelap, ketika sepak bola dijadikan alat legitimasi kekuasaan di tengah konflik berdarah yang membelah Spanyol.
Mengapa Portugal vs Spanyol Punya Latar Belakang Politik yang Kuat?
Hubungan Portugal dan Spanyol tidak hanya dibangun oleh kedekatan geografis sebagai penghuni Semenanjung Iberia. Kedua negara pernah dipimpin rezim otoriter yang memiliki hubungan erat pada dekade 1930-an.
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Saat Perang Saudara Spanyol berlangsung pada 1936–1939, kehidupan masyarakat berubah total akibat konflik antara kubu Republik dan pasukan nasionalis pimpinan Francisco Franco.
Meski perang berkecamuk, sepak bola tetap dimainkan dan justru menjadi bagian penting dari pertarungan politik.
Ungkapan agar politik dipisahkan dari sepak bola berulang kali terbantahkan dalam periode tersebut.
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