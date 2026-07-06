Bukan Laga Biasa! Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rivalitas Dua Negara Penjelajah di Era Kolonial

JawaPos.com — Pertandingan Portugal melawan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas, Amerika Serikat, Selasa (7/7/2026), bukan sekadar perebutan tiket perempat final.

Duel dua raksasa Semenanjung Iberia itu juga menghidupkan kembali rivalitas politik, sejarah, dan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad sebelum akhirnya bertransformasi menjadi persaingan di lapangan hijau.

Mengapa Portugal vs Spanyol Disebut Iberian Derby?

Portugal dan Spanyol merupakan dua negara yang sama-sama berada di Semenanjung Iberia sehingga setiap pertemuan keduanya dikenal sebagai Iberian Derby.

Julukan itu tidak hanya lahir dari faktor geografis, tetapi juga dipengaruhi sejarah panjang hubungan kedua negara yang dipenuhi konflik, persaingan, hingga kerja sama.

Kini, rivalitas tersebut kembali tersaji pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Dua kekuatan besar Eropa sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil melewati fase sebelumnya dan mengincar satu tempat di perempat final turnamen sepak bola terbesar di dunia.

Portugal melangkah ke fase gugur dengan performa impresif. Seleção das Quinas tidak terkalahkan pada fase Grup K sebelum menyingkirkan Kroasia dengan skor 2-1 pada babak 32 besar.