6 Fakta Unik Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Cristiano Ronaldo Pernah Cetak Hattrick ke Gawang La Roja!

Cristiano Ronaldo pernah mencetak hattrick saat Portugal bermain imbang 3-3 melawan Spanyol pada Piala Dunia 2018. Kini, kedua tim kembali bertemu di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@cristiano)
JawaPos.com — Portugal vs Spanyol menjadi salah satu pertandingan paling dinantikan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Duel di AT&T Stadium, Arlington, Selasa (7/7/2026) pukul 02.00 WIB itu mempertemukan dua rival klasik Semenanjung Iberia yang telah saling berhadapan selama lebih dari 100 tahun.
Portugal lolos ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Kroasia, sedangkan Spanyol melaju usai mengalahkan Austria.
Menjelang duel hidup-mati tersebut, sejarah panjang kedua tim menyimpan banyak cerita menarik yang membuat rivalitas ini semakin spesial.
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1. Sudah Bertemu Lebih dari 100 Tahun
Portugal dan Spanyol pertama kali bertemu pada Desember 1921. Sejak saat itu, kedua negara telah berhadapan sebanyak 41 kali dalam pertandingan persahabatan maupun turnamen resmi.
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Rivalitas kedua negara menjadi salah satu yang tertua di Eropa. Hampir setiap pertemuan selalu berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama memiliki tradisi sepak bola yang kuat.
2. Portugal Baru Saja Mengalahkan Spanyol di Final UEFA Nations League
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