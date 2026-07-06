Perang Semenanjung di Piala Dunia 2026! Portugal vs Spanyol, Cristiano Ronaldo Tantang Lamine Yamal di Derbi Iberia

JawaPos.com — Portugal akan menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T (Dallas Stadium), Arlington, Texas, Amerika Serikat, Selasa (7/7/2026).

Duel hidup-mati sesama wakil Semenanjung Iberia ini memperebutkan satu tiket ke perempat final dan diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi di fase gugur.

Mengapa Duel Portugal vs Spanyol Begitu Istimewa?

Pertemuan Portugal dan Spanyol selalu memiliki gengsi tinggi karena mempertemukan dua raksasa sepak bola Semenanjung Iberia.

Kali ini, rivalitas tersebut semakin panas karena berlangsung di babak 16 besar Piala Dunia 2026, saat hanya satu tim yang berhak melanjutkan perjalanan menuju delapan besar.

Portugal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melalui fase grup tanpa kekalahan.

Selecao das Quinas kemudian memastikan langkah ke babak 16 besar usai mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 pada pertandingan fase 32 besar.

Tim asuhan Roberto Martinez mengandalkan organisasi permainan yang rapi, pertahanan disiplin, serta serangan balik cepat.