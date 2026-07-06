Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 6 Juli 2026 | 15.11 WIB

Perang Semenanjung di Piala Dunia 2026! Portugal vs Spanyol, Cristiano Ronaldo Tantang Lamine Yamal di Derbi Iberia

Cristiano Ronaldo memimpin Portugal menghadapi Spanyol dalam Derby Iberia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang memperebutkan tiket ke perempat final. (Instagram/@fifaworldcup) - Image

Cristiano Ronaldo memimpin Portugal menghadapi Spanyol dalam Derby Iberia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang memperebutkan tiket ke perempat final. (Instagram/@fifaworldcup)

JawaPos.com — Portugal akan menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion AT&T (Dallas Stadium), Arlington, Texas, Amerika Serikat, Selasa (7/7/2026).

Duel hidup-mati sesama wakil Semenanjung Iberia ini memperebutkan satu tiket ke perempat final dan diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi di fase gugur.

Mengapa Duel Portugal vs Spanyol Begitu Istimewa?

Pertemuan Portugal dan Spanyol selalu memiliki gengsi tinggi karena mempertemukan dua raksasa sepak bola Semenanjung Iberia.

Kali ini, rivalitas tersebut semakin panas karena berlangsung di babak 16 besar Piala Dunia 2026, saat hanya satu tim yang berhak melanjutkan perjalanan menuju delapan besar.

Portugal datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melalui fase grup tanpa kekalahan.

Selecao das Quinas kemudian memastikan langkah ke babak 16 besar usai mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 pada pertandingan fase 32 besar.

Tim asuhan Roberto Martinez mengandalkan organisasi permainan yang rapi, pertahanan disiplin, serta serangan balik cepat.

Pengalaman para pemain senior juga menjadi modal penting untuk mengejar gelar Piala Dunia pertama sepanjang sejarah Portugal.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Mencari Penguasa Derbi Semenanjung Iberia! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Mencari Penguasa Derbi Semenanjung Iberia!

Senin, 6 Juli 2026 | 13.00 WIB

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

Senin, 6 Juli 2026 | 06.55 WIB

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan - Image
Piala Dunia 2026

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

Senin, 6 Juli 2026 | 05.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore