Roberto Martinez dan Mitos Angka 6: Yakin Bawa Keberuntungan, Nasib Portugal Malah Berkata Lain

JawaPos.com - Kepercayaan pelatih Timnas Portugal, Roberto Martinez, terhadap numerologi mendadak menjadi sorotan setelah langkah Selecao das Quinas terhenti di Piala Dunia 2026.

Pernyataan sang pelatih mengenai angka 6 yang dianggap membawa keberuntungan kembali ramai diperbincangkan usai Portugal gagal melangkah lebih jauh di turnamen tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan televisi lokal Portugal menjelang Piala Dunia 2026, Martinez mengaku memiliki keyakinan khusus terhadap angka 6.

Menurutnya, angka tersebut berkaitan dengan sejumlah momen bersejarah yang pernah diraih Portugal di panggung sepak bola internasional.

Martinez menjelaskan bahwa pada tahun 2016 Portugal berhasil menjuarai Piala Eropa untuk pertama kalinya.

Sementara itu, pada Piala Dunia 1966, Portugal mencatatkan pencapaian terbaiknya dengan finis di peringkat ketiga. Kemudian pada edisi 2006, Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya mampu melangkah hingga babak semifinal.

Rangkaian sejarah tersebut membuat pelatih asal Spanyol itu optimistis bahwa tahun 2026 bisa kembali menghadirkan kisah manis bagi Portugal.

"Saya sangat percaya pada numerologi, dan angka 6 selalu membawa keberuntungan. Tahun 2016 Portugal menjuarai EURO, tahun 1966 Portugal mencatatkan pencapaian terbaiknya di Piala Dunia, lalu tahun 2006 Portugal berhasil mencapai semifinal Piala Dunia," ujar Martinez.