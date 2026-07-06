Hasil Brasil vs Norwegia 1-2 di Piala Dunia 2026: Erling Haaland Bungkam Selecao, The Vikings Singkirkan Favorit Juara

Erling Haaland mencetak dua gol untuk membawa Norwegia menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife. (Instagram/@herrelandslaget)
JawaPos.com — Brasil harus mengakhiri langkahnya di Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 dari Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (6/7/2026) dini hari WIB.
Dua gol Erling Haaland membawa The Vikings melaju ke perempat final, sementara gol penalti Neymar di masa injury time hanya memperkecil ketertinggalan.
Norwegia tampil percaya diri sejak menit-menit awal dan langsung mengambil inisiatif serangan meski bermain menghadapi salah satu unggulan juara.
Bahkan, mereka sempat membobol gawang Brasil pada menit keempat, tetapi gol tersebut dianulir karena offside.
Tim asuhan Norwegia mampu menguasai penguasaan bola dan beberapa kali berhasil merebut bola dari kaki pemain Brasil. Permainan disiplin membuat Selecao kesulitan mengembangkan serangan sepanjang babak pertama.
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Brasil memperoleh peluang emas pada menit ke-12 setelah Matheus Cunha dijatuhkan Kristoffer Ajer di kotak penalti.
Namun, Bruno Guimaraes yang dipercaya menjadi eksekutor gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya berhasil ditepis kiper Orjan Nyland.
Kegagalan penalti membuat Brasil meningkatkan intensitas serangan. Rayan sempat mengancam lewat tendangan keras pada menit ke-16, tetapi bola masih melenceng dari sasaran.
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