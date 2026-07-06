Cerita Sedih Suporter Brasil Usai Tersingkir di Piala Dunia 2026

Anak asuhan Carlo Ancelotti diprediksi menjadi pusat perhatian saat Brasil menghadapi Norwegia pada babak 16 Besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@brasil)
JawaPos.com - Suporter tim nasional Brasil sedih dengan tersingkirnya mereka pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 dari Norwegia di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (7/6) dini hari WIB.
"Seharusnya Brasil tidak kalah (dari Norwegia). Namun kami akan lebih kuat. Brasil akan menjadi juara dunia Piala Dunia 2030," ujar seorang suporter timnas Brasil yang tidak mau menyebut namanya.
Para pendukung tim nasional Brasil merasa tim kesayangannya tampil lebih baik dari Norwegia dalam hal membuat tembakan ke gawang lawan.
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Berdasarkan statistik FIFA, Brasil memang unggul dalam jumlah tembakan yang dilepaskan yakni 14 berbanding sembilan.
Namun dari jumlah itu, Brasil hanya mampu melepaskan empat percobaan tepat sasaran, sementara Norwegia membuat lima.
Kekalahan Brasil juga sulit diterima para penggemarnya lantaran mereka mendapatkan dua kali kesempatan melalui tendangan penalti.
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Dari dua peluang tersebut, hanya satu yang dapat dikonversi menjadi gol lewat eksekusi Neymar Junior pada menit 90+10.
Itu menjadi gol penutup pertandingan setelah Norwegia unggul dua gol lewat Erling Haaland (79', 90').
Kekesalan pendukung Brasil salah satunya terlihat ketika mereka meninggalkan stadion begitu Haaland menciptakan gol kedua.
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