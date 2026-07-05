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Andre Rizal Hanafi
Senin, 6 Juli 2026 | 00.20 WIB

Prediksi Skor Timnas Brasil vs Norwegia di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026, Ujian Berat Selecao Hadapi Norwegia On Fire

Timnas Brasil siap menghadapi Norwegia di piala dunia. (Dok. IG/ Cunha) - Image

Timnas Brasil siap menghadapi Norwegia di piala dunia. (Dok. IG/ Cunha)

JawaPos.com - Timnas Brasil akan menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang digelar di New York New Jersey Stadium, Senin (6/7) dini hari WIB. Duel ini diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di fase gugur karena mempertemukan dua tim yang sama-sama memiliki kekuatan besar di lini serang.

Timnas Brasil datang dengan status sebagai salah satu unggulan juara piala dunia. Tim asuhan Carlo Ancelotti menyelesaikan fase grup dengan performa yang cukup meyakinkan dan melanjutkannya dengan kemenangan dramatis atas Jepang pada babak sebelumnya.

Keberhasilan tersebut semakin mempertegas kualitas Selecao yang memiliki kedalaman skuad di hampir semua posisi. Kemenangan atas Jepang juga menunjukkan mental bertanding Brasil yang tetap terjaga.

Sempat mendapat tekanan sepanjang pertandingan, mereka mampu bangkit dan memastikan kemenangan lewat gol Gabriel Martinelli pada menit-menit akhir. Hasil itu menjadi modal penting menjelang laga menghadapi Norwegia yang tengah menikmati performa terbaiknya.

Di lini depan, Brasil masih mengandalkan kecepatan dan kreativitas Vinicius Junior. Penyerang sayap Real Madrid tersebut menjadi salah satu pemain paling aktif sepanjang turnamen dengan berbagai peluang yang berhasil diciptakan.

Kehadirannya di sisi kiri serangan diperkirakan kembali menjadi ancaman serius bagi pertahanan Norwegia. Selain Vinicius, Matheus Cunha juga tampil cukup efektif sebagai ujung tombak. Mobilitasnya dalam membuka ruang memberikan banyak variasi serangan bagi Brasil.

Kombinasi keduanya didukung kreativitas Lucas Paqueta serta keseimbangan permainan yang dibangun Bruno Guimaraes dan Casemiro di lini tengah.

Sementara itu, Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencetak sejarah dengan lolos ke babak gugur dan menyingkirkan Pantai Gading. Kemenangan tersebut semakin memperkuat keyakinan bahwa tim asuhan Stale Solbakken bukan sekadar pelengkap di fase knockout.

Nama Erling Haaland tetap menjadi pusat perhatian. Striker Manchester City itu tampil luar biasa sepanjang Piala Dunia 2026 dengan mencetak lima gol dan selalu berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada setiap pertandingan yang dimainkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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