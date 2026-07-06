Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 6 Juli 2026 | 14.27 WIB

Pemain Timnas Meksiko Kembalikan Jam Rolex dari YouTuber AS, Diduga Terkait Aturan FIFA dan Taruhan

Timnas Meksiko dapat jam Rolex dari Youtuber AS. (istimewa) - Image

Timnas Meksiko dapat jam Rolex dari Youtuber AS. (istimewa)

JawaPos.com - Kemenangan Timnas Meksiko atas Ekuador dengan skor 2-0 di babak 32 besar Piala Dunia 2026 sempat diwarnai momen unik. 

Seorang YouTuber asal Amerika Serikat yang mengaku berhasil memenangkan taruhan dari pertandingan tersebut memutuskan menggunakan uang hasil kemenangannya untuk membeli sejumlah jam tangan Rolex sebagai hadiah bagi para pemain Meksiko.

Aksi tersebut langsung menjadi perhatian publik. Sang kreator konten bahkan diketahui mendapat akses untuk bertemu para pemain dan menyerahkan hadiah secara langsung.

Namun, hanya beberapa hari setelah kejadian itu, Federasi Sepak Bola Meksiko mengumumkan bahwa seluruh jam tangan tersebut telah dikembalikan.

Keputusan tersebut memunculkan berbagai spekulasi. Banyak pihak menduga pengembalian hadiah dilakukan untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap regulasi FIFA maupun aturan internal federasi terkait penerimaan hadiah oleh pemain yang sedang mengikuti turnamen internasional.

Selain itu, latar belakang hadiah yang berasal dari hasil kemenangan taruhan juga menjadi sorotan. Meski belum ada pernyataan resmi yang menyebut adanya pelanggaran, sejumlah pengamat menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sehingga langkah mengembalikan hadiah dianggap sebagai keputusan yang paling aman.

Tak hanya itu, sebagian pendukung Timnas Meksiko turut mempertanyakan bagaimana YouTuber tersebut bisa memperoleh akses begitu dekat dengan para pemain di tengah berlangsungnya kompetisi. 

Mereka menilai area tim seharusnya memiliki pengamanan yang lebih ketat agar fokus pemain tetap terjaga selama turnamen.

Di sisi lain, kemenangan atas Ekuador menjadi hasil penting bagi Meksiko. Dalam pertandingan tersebut, El Tri tampil efektif sejak babak pertama dan berhasil mencetak dua gol yang memastikan tiga poin.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Meksiko vs Inggris di 16 Besar Piala Dunia 2026: The Three Lions Menang Lewat Adu Penalti - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Meksiko vs Inggris di 16 Besar Piala Dunia 2026: The Three Lions Menang Lewat Adu Penalti

Senin, 6 Juli 2026 | 02.34 WIB

Prediksi Meksiko vs Timnas Inggris di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Berat The Three Lions di Stadion Azteca - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Meksiko vs Timnas Inggris di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Berat The Three Lions di Stadion Azteca

Senin, 6 Juli 2026 | 01.25 WIB

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

Minggu, 5 Juli 2026 | 23.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore