Pemain Timnas Meksiko Kembalikan Jam Rolex dari YouTuber AS, Diduga Terkait Aturan FIFA dan Taruhan

Timnas Meksiko dapat jam Rolex dari Youtuber AS. (istimewa)
JawaPos.com - Kemenangan Timnas Meksiko atas Ekuador dengan skor 2-0 di babak 32 besar Piala Dunia 2026 sempat diwarnai momen unik.
Seorang YouTuber asal Amerika Serikat yang mengaku berhasil memenangkan taruhan dari pertandingan tersebut memutuskan menggunakan uang hasil kemenangannya untuk membeli sejumlah jam tangan Rolex sebagai hadiah bagi para pemain Meksiko.
Aksi tersebut langsung menjadi perhatian publik. Sang kreator konten bahkan diketahui mendapat akses untuk bertemu para pemain dan menyerahkan hadiah secara langsung.
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Namun, hanya beberapa hari setelah kejadian itu, Federasi Sepak Bola Meksiko mengumumkan bahwa seluruh jam tangan tersebut telah dikembalikan.
Keputusan tersebut memunculkan berbagai spekulasi. Banyak pihak menduga pengembalian hadiah dilakukan untuk menghindari potensi pelanggaran terhadap regulasi FIFA maupun aturan internal federasi terkait penerimaan hadiah oleh pemain yang sedang mengikuti turnamen internasional.
Selain itu, latar belakang hadiah yang berasal dari hasil kemenangan taruhan juga menjadi sorotan. Meski belum ada pernyataan resmi yang menyebut adanya pelanggaran, sejumlah pengamat menilai situasi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan sehingga langkah mengembalikan hadiah dianggap sebagai keputusan yang paling aman.
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Tak hanya itu, sebagian pendukung Timnas Meksiko turut mempertanyakan bagaimana YouTuber tersebut bisa memperoleh akses begitu dekat dengan para pemain di tengah berlangsungnya kompetisi.
Mereka menilai area tim seharusnya memiliki pengamanan yang lebih ketat agar fokus pemain tetap terjaga selama turnamen.
Di sisi lain, kemenangan atas Ekuador menjadi hasil penting bagi Meksiko. Dalam pertandingan tersebut, El Tri tampil efektif sejak babak pertama dan berhasil mencetak dua gol yang memastikan tiga poin.
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