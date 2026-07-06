Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Menepis Stigma Redupnya Generasi Setan Merah

JawaPos.com - Amerika Serikat akan menjamu Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mereka akan berjibaku di Lumen Field, Seattle, Amerika Serikat, Selasa (7/7) pagi WIB.

Bagi Belgia, pertandingan ini menjadi laga menentukan bagi sejumlah pemain Setan Merah, julukan Belgia, yang sempat masuk ke dalam generasi emas meski tak ada sosok Eden Hazard kali ini.

Sebut saja Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Axel Witsel, hingga Kevin de Bruyne. Bahkan, Piala Dunia 2026 bakal menjadi momen terakhir mereka bersama timnas.

Jadi, tak ada hal selain memberikan segalanya hingga pencapaian maksimal, termasuk saat menghadapi The Yanks. Mereka berharap bisa memberikan sumbangsih terbesar sebelum memutuskan pensiun.

Harapan mereka bisa memenangi duel kontra AS pun ditopang rekor pertemuan cukup impresif sejauh ini. Dari total tujuh pertemuan sebelumnya, Belgia telah memenangkan enam laga, dan sisanya menjadi milik AS.

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Rekor Pertemuan 28 Maret 2026: AS 2 - 5 Belgia (persahabatan)

1 Juli 2014: Belgia 2 - 1 AS (Piala Dunia)

29 Mei 2013: AS 2 - 4 Belgia (persahabatan)