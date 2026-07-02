Alasan Romelu Lukaku Tidak Tendang Penalti Saat Timnas Belgia Menang Dramatis Lawan Senegal

JawaPos.com - Romelu Lukaku berikan alasan dirinya tidak mengambil penalti saat tim nasional Belgia menang dramatis melawan Senegal di 32 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Lumen Field, Kamis (2/7).

Timnas Belgia tertinggal lebih dulu dari Senegal. Dua gol berhasil diciptakan tim lawan yang dicetak oleh Habib Diarra pada menit ke-24 dan Ismaila Sarr pada menit ke-51.

Laga seketika menjadi dramatis setelah timnas Belgia memperkecil kedudukan pada menit ke-86 lewat gol dari Romelu Lukaku. Hanya berselang tiga menit, Youri Tielemans mencetak gol untuk menyamakan kedudukan.

Kemenangan timnas Belgia berhasil diraih berkat penalti yang dicetak kaptennya Youri Tielemans pada menit ke-120+5. Berkat gol itu, mereka memastikan langkah ke 16 besar Piala Dunia 2026.

Saat timnas Belgia mendapatkan penalti, Romelu Lukaku sebenarnya akan menendangnya. Namun, dia merasa mentalnya belum siap dan memberikannya kepada Tielemans.

"Apakah saya ingin mengambilnya? Ya, tetapi secara mental saya belum siap untuk momen-momen sulit dan krusial seperti itu, jadi saya lebih memilih untuk menyerahkannya kepada Youri. Tim adalah yang utama," kata Romelu Lukaku yang dikutip dari HLN, Kamis (2/7).

Menurut Lukaku, kemenangan comeback sangat dibutuhkan timnas Belgia untuk semakin bersatu dalam tim. Pemain 33 tahun tersebut juga menyebut timnya mendapatkan kemenangan terindah melawan Senegal.

"Saya sudah cukup dengan pertandingan seperti ini," ucapnya sambil tertawa mengingat laga melawan Jepang di Piala Dunia 2018. "Pertandingan ini intens, tetapi kami menunjukkan karakter dan keberanian. Kemenangan seperti ini dibutuhkan untuk semakin mempersatukan tim. Ini adalah kemenangan terindah bagi kami dan bagi para penggemar," ujar Lukaku.