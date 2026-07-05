Psywar Cristiano Ronaldo Bikin Spanyol Ketar-ketir! Portugal Siap Ngegas di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Cristiano Ronaldo menegaskan Timnas Portugal sama sekali tidak gentar menghadapi Timnas Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Kapten Selecao da Quinas itu menilai duel sesama raksasa Eropa akan berlangsung berimbang meski La Furia Roja datang dengan status favorit juara usai menjuarai Euro 2024.

Mengapa Spanyol Lebih Diunggulkan? Timnas Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah melewati hadangan Timnas Kroasia pada fase gugur sebelumnya.

Tantangan yang jauh lebih berat kini sudah menanti karena Cristiano Ronaldo dan kolega harus menghadapi Timnas Spanyol yang tampil sebagai salah satu kandidat kuat peraih gelar.

Status unggulan memang melekat pada Timnas Spanyol.

Selain memiliki kedalaman skuad yang mumpuni, pasukan Luis De La Fuente datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal sebagai juara Euro 2024 sehingga banyak pengamat menjagokan mereka melangkah ke babak perempat final.

Meski demikian, Cristiano Ronaldo tidak menganggap status favorit itu sebagai sesuatu yang harus ditakuti.

Menurutnya, kualitas yang dimiliki Spanyol memang layak mendapat pengakuan, tetapi hal tersebut tidak otomatis menjamin kemenangan dalam pertandingan besar seperti babak gugur Piala Dunia.