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Edi Yulianto
Minggu, 5 Juli 2026 | 22.51 WIB

Sepatu Emas Piala Dunia 2026: AI Prediksi 16 Pencetak Gol Terbanyak

Lionel Messi merayakan golnya saat membawa Timnas Argentina mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@afaseleccion) - Image

Lionel Messi merayakan golnya saat membawa Timnas Argentina mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@afaseleccion)

JawaPos.com - Tujuan akhir di setiap Piala Dunia sederhana: menyelesaikan turnamen dengan mengangkat trofi. Sangat sedikit pemain sepak bola yang dapat mengatakan bahwa mereka telah memenangkan hadiah tertinggi olahraga ini, dengan Brasil (lima), Jerman dan Italia (empat), dan Argentina (tiga) menyumbang sebagian besar kemenangan Piala Dunia sepanjang sejarah.

Namun, lebih sedikit pemain yang akan mengakhiri karier mereka dengan memenangkan Sepatu Emas. Diberikan kepada pencetak gol terbanyak turnamen, ini adalah salah satu penghargaan individu yang paling didambakan dalam sepak bola dan menghadirkan serangkaian tantangan unik. Tidak seperti mengangkat trofi, memenangkan Sepatu Emas tidak hanya bergantung pada kekuatan tim di sekitar Anda - seorang striker yang klinis dapat mengukir tempatnya sendiri dalam sejarah Piala Dunia, terlepas dari seberapa jauh negaranya melaju.

Tidak ada kekurangan penyerang elit yang mampu mengisi posisi mereka di Piala Dunia 2026. Dari superstar mapan yang telah memenangkan sebelumnya, hingga talenta yang sedang berkembang, persaingan untuk menjadi pencetak gol terbanyak turnamen terlihat terbuka seperti sebelumnya. Namun, untuk mengurangi tebakan, kami menggunakan AI untuk memperkirakan pemain mana yang memiliki peluang terbaik untuk membawa pulang Sepatu Emas.

4 Gol

AI percaya enam pemain akan menyelesaikan turnamen dengan empat gol, yang akan menjadi hasil yang terhormat mengingat beberapa negara mungkin hanya akan memainkan empat pertandingan, sebelum mungkin tersingkir di babak 32 besar.

Cristiano Ronaldo diperkirakan akan menyelesaikan turnamen dengan jumlah gol tersebut, meskipun penampilannya buruk di pertandingan pembuka Portugal melawan RD Kongo. Namun, ia bangkit kembali dengan dua gol dalam kemenangan telak 5-0 atas Uzbekistan, membawanya ke rasio 50% dari perkiraan jumlah golnya. Di usia 41 tahun, ia mungkin sudah melewati masa jayanya, tetapi Anda tidak boleh meremehkannya.

Striker Manchester United, Matheus Cunha, telah menunjukkan performa bagus sejak menggantikan Igor Thiago untuk Brasil. Dia mencetak gol melawan lawan yang jauh lebih kuat di babak gugur setelah tiga gol yang dicetaknya dalam pertandingan melawan Haiti dan Skotlandia, yang keduanya telah tersingkir di fase grup. Cunha mencetak satu gol melawan Jepang.

Pemain sayap Swiss, Johan Manzambi, telah menarik perhatian klub-klub yang ingin mendatangkan penyerang baru. Tiga gol pemain berusia 20 tahun itu di babak penyisihan grup berkontribusi pada keberhasilan negaranya memimpin Grup B dan ia kembali berkontribusi dalam kemenangan 2-0 atas Aljazair.

Sementara pemain Amerika Serikat, Folarin Balogun, membutuhkan satu gol lagi. Tetapi, dengan skorsing untuk pertandingan babak 16 besar saat timnya melawan Belgia, hal itu mungkin tidak akan terwujud bagi pemain yang sebelumnya membuat AS bermimpi melaju jauh.

Melengkapi grup ini adalah Marcus Rashford dan Ismael Sabari, yang keduanya merupakan pilihan yang tidak terduga dari AI mengingat Rashford baru mencetak satu gol sejauh ini. Pemain Inggris itu mencetak gol dalam kemenangan pembuka The Three Lions 4-2 atas Kroasia. Sementara itu, kondisi Ismael Sabari belum dapat dipastikan setelah ditarik keluar lebih awal karena cedera dalam kemenangan Maroko 3-0 atas Kanada - ia hanya membutuhkan satu gol lagi untuk mencapai empat gol.

Editor: Edi Yulianto
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