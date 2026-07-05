Deschamps Akui Cuaca Panas Philadelphia Pengaruhi Intensitas Prancis di Laga Kontra Paraguay

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mengakui panasnya cuaca di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, memengaruhi intensitas permainan anak-anak asuhnya pada laga 16 besar Piala Dunia 2026 kontra Paraguay, Sabtu.

"Panas pasti punya dampak (ke pemain-red). Pertandingan menjadi lebih sulit," ujar Deschamps seusai laga.

Partai Prancis versus Paraguay berlangsung di tengah panas terik terutama pada babak pertama, di mana hanya setengah lapangan yang terlindung dari sinar matahari.

Saat itu, suhu di Stadion Phildelphia mencapai 37 derajat Celcius.

Situasi mulai menyejuk seusai turun minum. Hal tersebut meningkatkan mutu serangan Prancis sehingga mereka melesakkan gol melalui sepakan penalti Kylian Mbappe (70').

Meski demikian, Deschamps masih kurang senang dengan kualitas permainan anak-anak asuhnya.

Dengan lini serang yang disebutnya berkualitas sangat baik, Prancis semestinya bisa menang dengan jarak skor yang lebih jauh.

"Kami seharusnya bisa bermain lebih cepat," tutur dia.