Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 5 Juli 2026 | 20.52 WIB

Deschamps Akui Cuaca Panas Philadelphia Pengaruhi Intensitas Prancis di Laga Kontra Paraguay

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. (@_BeFootball/X) - Image

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps. (@_BeFootball/X)

JawaPos.com - Pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mengakui panasnya cuaca di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat, memengaruhi intensitas permainan anak-anak asuhnya pada laga 16 besar Piala Dunia 2026 kontra Paraguay, Sabtu.

"Panas pasti punya dampak (ke pemain-red). Pertandingan menjadi lebih sulit," ujar Deschamps seusai laga.

Partai Prancis versus Paraguay berlangsung di tengah panas terik terutama pada babak pertama, di mana hanya setengah lapangan yang terlindung dari sinar matahari.

Saat itu, suhu di Stadion Phildelphia mencapai 37 derajat Celcius.

Situasi mulai menyejuk seusai turun minum. Hal tersebut meningkatkan mutu serangan Prancis sehingga mereka melesakkan gol melalui sepakan penalti Kylian Mbappe (70').

Meski demikian, Deschamps masih kurang senang dengan kualitas permainan anak-anak asuhnya.

Dengan lini serang yang disebutnya berkualitas sangat baik, Prancis semestinya bisa menang dengan jarak skor yang lebih jauh.

"Kami seharusnya bisa bermain lebih cepat," tutur dia.

Di atas semuanya, Deschamps menilai Prancis dan Paraguay sudah menyajikan pertarungan yang bagus.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Paraguay vs Prancis: Ada Jimat Sarung Tangan Rp 898 Ribu, Didier Deschamps Rasakan Deja Vu - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Paraguay vs Prancis: Ada Jimat Sarung Tangan Rp 898 Ribu, Didier Deschamps Rasakan Deja Vu

Minggu, 5 Juli 2026 | 01.02 WIB

Hanya Segelintir Manusia! Ini Daftar Pemenang Piala Dunia sebagai Pemain dan Pelatih - Image
Piala Dunia 2026

Hanya Segelintir Manusia! Ini Daftar Pemenang Piala Dunia sebagai Pemain dan Pelatih

Jumat, 3 Juli 2026 | 21.32 WIB

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps Berterima Kasih atas Persembahan Gol dari Kylian Mbappe - Image
Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas Prancis Didier Deschamps Berterima Kasih atas Persembahan Gol dari Kylian Mbappe

Jumat, 3 Juli 2026 | 17.30 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

4

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

5

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

8

Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen

9

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

10

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore