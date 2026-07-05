Cetak Gol Semata Wayang di Laga Keras dan Panas lawan Paraguay, Mbappe: Prancis Juga Tahu Caranya Main Kotor!

JawaPos.com - Penyerang tim nasional Prancis Kylian Mbappe mengaku timnya tahu caranya bermain "kotor" saat ia mencetak gol kemenangan dengan skor 1-0 melawan tim nasional Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat (AS), Minggu.

"Kami juga tahu caranya bermain keras dan 'kotor'. Kami membuktikannya hari ini (Sabtu); kami menang, dan bahkan dalam permainan seperti itu pun, kami tetap lebih unggul dari mereka. Itulah gaya sepak bola mereka, itulah cara mereka bermain," kata Mbappe dikutip dari media Prancis L'equipe, Minggu.

Mbappe menyebut cara bermain "kotor" itulah yang menjadi tujuan permainan Paraguay di laga ini, dengan mereka sampai melakukan 13 pelanggaran, yang mana sampai membuat Rayan Cherki terheran-heran karena tak ada satu pun dari pelanggaran itu yang membuahkan kartu kuning.

Kendati demikian, Mbappe merasa tak ada cara yang benar atau salah dalam bermain sepak bola, karena apapun caranya pasti tujuannya adalah meraih kemenangan.

Dalam hal ini, ia menegaskan cara bermain Les Bleus tak seperti itu, namun jika dibutuhkan timnya dapat melakukannya.

"Mereka mencoba mengalahkan kami dengan cara itu, tetapi kami justru berhasil mengalahkan mereka dengan cara yang sama," ucap pemian 27 tahun milik Real Madrid itu.

Golnya ke gawang Paraguay, tim yang sebelumnya menyingkirkan Jerman di babak 32 besar, menjadi gol ketujuhnya di Piala Dunia 2026 dan menempatkan sebagai pencetak gol terbanyak sementara bersama Lionel Messi.

Gol ini juga menjadi gol ke-11-nya di fase gugur Piala Dunia, memperpanjang rekornya sebagai pencetak gol terbanyak di babak gugur turnamen. Ia juga menjadi pemain pertama yang mencetak gol di babak 16 besar dalam tiga edisi Piala Dunia secara beruntun.