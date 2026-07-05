Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: The Three Lions Diunggulkan Kalahkan El Tricolor

Harry Kane memimpin Inggris menghadapi Meksiko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. (Instagram @england)
JawaPos.com — Meksiko akan menghadapi Inggris pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Mexico City Stadium atau Stadion Azteca, Senin (6/7/2026) pukul 07.00 WIB.
Bermain di kandang sendiri memberi keuntungan bagi El Tricolor, tetapi kualitas skuad dan pengalaman Inggris membuat The Three Lions lebih difavoritkan untuk mengamankan tiket ke perempat final.
Laga ini diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal karena Meksiko tampil penuh percaya diri sepanjang turnamen.
Di sisi lain, Inggris datang dengan modal konsistensi serta deretan pemain yang terbiasa tampil di pertandingan besar.
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Meksiko menunjukkan performa impresif sejak fase grup hingga babak gugur Piala Dunia 2026.
Tim asuhan Javier Aguirre keluar sebagai juara Grup A sebelum menyingkirkan Ekuador dengan skor 2-0 pada babak 32 besar di Stadion Azteca.
Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri penantian 40 tahun Meksiko untuk kembali meraih kemenangan di fase gugur Piala Dunia. Hasil itu menjadi suntikan moral besar menjelang duel menghadapi salah satu kandidat juara.
Faktor kandang juga menjadi keuntungan yang tidak dimiliki Inggris. Puluhan ribu pendukung dipastikan memadati Stadion Azteca untuk memberikan dukungan penuh kepada El Tricolor.
Selain atmosfer stadion, ketinggian Mexico City yang mencapai sekitar 2.240 meter di atas permukaan laut diperkirakan menjadi tantangan tambahan bagi para pemain Inggris. Kondisi tersebut bisa memengaruhi intensitas permainan, terutama pada babak kedua.
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