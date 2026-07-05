Modal Apik Jegal Lionel Messi! Mohamed Salah Optimis Mesir Bisa Unjuk Gigi di 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Mesir memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui drama adu penalti dan kini bersiap menghadapi Argentina pada Selasa (7/7/2026) di Atlanta Stadium.

Keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi The Pharaohs sekaligus menambah kepercayaan diri Mohamed Salah untuk memimpin negaranya menghadapi salah satu favorit juara.

Tangis Mohamed Salah menjadi salah satu momen paling emosional pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Kapten Timnas Mesir itu tak mampu membendung air mata setelah membawa negaranya melangkah ke fase gugur lewat kemenangan dramatis.

Panenka Mohamed Salah Jadi Simbol Mental Juara Mesir memastikan tiket ke babak 16 besar usai mengalahkan Australia lewat adu penalti. Pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga babak tambahan waktu sebelum The Pharaohs menang 4-2 dalam tos-tosan.

Mesir sempat unggul lebih dahulu melalui gol Emam Ashour. Namun, Australia menyamakan kedudukan setelah Mohamed Hany mencetak gol bunuh diri yang membuat skor kembali seimbang.

Tidak ada gol tambahan hingga 120 menit pertandingan usai. Adu penalti pun menjadi penentu nasib kedua tim untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar.

Di babak adu penalti, Harry Souttar dan Lucas Herrington gagal menjalankan tugas untuk Australia.