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Edi Yulianto
Sabtu, 4 Juli 2026 | 14.00 WIB

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

Kylian Mbappe dedikasikan gol untuk Didier Deschamps saat Prancis menang 3-0 atas Swedia di Piala Dunia 2026. (Instagram/@equipedefrance)&nbsp; - Image

Kylian Mbappe dedikasikan gol untuk Didier Deschamps saat Prancis menang 3-0 atas Swedia di Piala Dunia 2026. (Instagram/@equipedefrance)&nbsp;

JawaPos.com - Prancis dan Paraguay akan berjibaku di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Keduanya akan saling mengalahkan di Lincoln Financial Field, Philadelphia, AS, Minggu (5/7) pagi WIB.

Di pertandingan ini, Prancis jelas banyak diunggulkan untuk melaju ke perempat final. Banyak keunggulan berpihak kepada Les Blues alias 'si biru', khususnya skuad bertabur bintang yang dimiliki juara Piala Dunia 2018 tersebut.

Apalagi, bursa taruhan juga memprediksi bahwa Prancis bisa memenangi duel tersebut, termasuk nilai taruhan untuk Prancis memenangkan kedua babak.

Kami memperkirakan Prancis akan menunjukkan kekuatannya dalam pertandingan ini dan dengan mudah mengalahkan Paraguay.

Analisis Performa Kedua Tim

Prediksi skor: Paraguay 0-3 Prancis

Prediksi pencetak gol: Prancis: Kylian Mbappe x2, Ousmane Dembele

Paraguay memang menciptakan kejutan terbesar di Piala Dunia 2026, di mana mereka menyingkirkan Jerman dari turnamen tersebut.

Wakil Amerika Selatan itu menahan imbang Jerman 1-1 dalam pertandingan babak 32 besar dan mengamankan tempat mereka di babak 16 besar melalui adu penalti.

Gustavo Alfaro selaku pelatih Paraguay menyadari tak mudah menghadapi Prancis, meski dirinya berharap anak asuhnya terus memberikan yang terbaik.

Editor: Edi Yulianto
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