Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

JawaPos.com — Meksiko akan menghadapi Inggris pada babak 16 Besar Piala Dunia 2026 di Mexico City Stadium atau Stadion Azteca, Senin (6/7/2026) pukul 07.00 WIB.

Laga hidup-mati ini mempertemukan tuan rumah yang sedang percaya diri dengan Inggris yang mengandalkan kualitas skuad dan pengalaman demi mengamankan tiket ke perempat final.

Mampukah Meksiko Memanfaatkan Keuntungan Bermain di Azteca? Meksiko datang dengan modal yang sangat meyakinkan setelah tampil sempurna sepanjang turnamen. El Tri keluar sebagai juara Grup A sebelum menyingkirkan Ekuador dengan skor 2-0 pada babak 32 Besar di Stadion Azteca.

Keuntungan bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri menjadi nilai tambah bagi skuad asuhan Javier Aguirre.

Selain atmosfer stadion yang terkenal intimidatif, laga juga dimainkan di Mexico City yang berada pada ketinggian sekitar 2.240 meter di atas permukaan laut, kondisi yang bisa menguras stamina tim tamu.

Kepercayaan diri Meksiko juga meningkat setelah mengakhiri penantian selama 40 tahun untuk kembali meraih kemenangan di fase gugur Piala Dunia. Momentum tersebut membuat El Tri semakin optimistis mampu melangkah lebih jauh.

Raul Jimenez masih menjadi andalan di lini depan.

Penyerang berpengalaman itu sudah mencetak gol saat menghadapi Afrika Selatan dan Ekuador, sementara Julian Quinones terus menunjukkan ketajamannya lewat kontribusi gol dan pergerakan berbahaya di sektor sayap.