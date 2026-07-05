Petik Pelajaran dari Tanjung Verde! Lionel Messi Wanti-wanti Argentina Jelang Lawan Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026

Lionel Messi dalam laga Argentina vs Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com — Timnas Argentina memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Timnas Tanjung Verde lewat kemenangan dramatis 3-2 pada babak tambahan waktu.
Kapten Lionel Messi mengaku laga tersebut menjadi pelajaran berharga karena wakil Afrika itu tampil jauh lebih tangguh dari perkiraan dan memaksa Albiceleste bekerja keras hingga menit-menit terakhir.
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Perjalanan Timnas Argentina menuju babak 16 besar ternyata tidak semudah prediksi banyak pihak.
Menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar, skuad asuhan Lionel Scaloni justru dipaksa melewati pertandingan yang menguras tenaga dan mental.
Banyak yang memperkirakan Argentina bakal meraih kemenangan mudah. Namun kenyataannya berbeda karena Tanjung Verde mampu mengimbangi permainan juara dunia tersebut hingga waktu normal berakhir dengan skor 1-1.
Pertahanan disiplin serta semangat juang tinggi membuat Tanjung Verde beberapa kali merepotkan lini depan Argentina. Bahkan pertandingan harus berlanjut ke babak tambahan waktu untuk menentukan pemenang.
Argentina akhirnya memastikan kemenangan berkat gol bunuh diri Diney pada extra time. Gol tersebut menjadi penentu langkah Albiceleste menuju babak 16 besar sekaligus mengakhiri perlawanan luar biasa dari The Blue Sharks.
Usai pertandingan, Lionel Messi mengaku sangat terkesan dengan kualitas permainan Cape Verde. Menurutnya, wakil Afrika itu telah menunjukkan mereka layak mendapat respek dari seluruh peserta Piala Dunia 2026.
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Lionel Messi menegaskan sejak awal Argentina tidak pernah menganggap pertandingan melawan Cape Verde sebagai laga mudah.
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