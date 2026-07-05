Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 5 Juli 2026 | 14.57 WIB

Petik Pelajaran dari Tanjung Verde! Lionel Messi Wanti-wanti Argentina Jelang Lawan Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026

Lionel Messi dalam laga Argentina vs Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (FIFA) - Image

Lionel Messi dalam laga Argentina vs Tanjung Verde di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)

JawaPos.com — Timnas Argentina memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Timnas Tanjung Verde lewat kemenangan dramatis 3-2 pada babak tambahan waktu.

Kapten Lionel Messi mengaku laga tersebut menjadi pelajaran berharga karena wakil Afrika itu tampil jauh lebih tangguh dari perkiraan dan memaksa Albiceleste bekerja keras hingga menit-menit terakhir.

Tanjung Verde Beri Perlawanan yang Sulit Dilupakan

Perjalanan Timnas Argentina menuju babak 16 besar ternyata tidak semudah prediksi banyak pihak.

Menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar, skuad asuhan Lionel Scaloni justru dipaksa melewati pertandingan yang menguras tenaga dan mental.

Banyak yang memperkirakan Argentina bakal meraih kemenangan mudah. Namun kenyataannya berbeda karena Tanjung Verde mampu mengimbangi permainan juara dunia tersebut hingga waktu normal berakhir dengan skor 1-1.

Pertahanan disiplin serta semangat juang tinggi membuat Tanjung Verde beberapa kali merepotkan lini depan Argentina. Bahkan pertandingan harus berlanjut ke babak tambahan waktu untuk menentukan pemenang.

Argentina akhirnya memastikan kemenangan berkat gol bunuh diri Diney pada extra time. Gol tersebut menjadi penentu langkah Albiceleste menuju babak 16 besar sekaligus mengakhiri perlawanan luar biasa dari The Blue Sharks.

Usai pertandingan, Lionel Messi mengaku sangat terkesan dengan kualitas permainan Cape Verde. Menurutnya, wakil Afrika itu telah menunjukkan mereka layak mendapat respek dari seluruh peserta Piala Dunia 2026.

Lionel Messi: Tanjung Verde Bukan Lawan yang Bisa Diremehkan

Lionel Messi menegaskan sejak awal Argentina tidak pernah menganggap pertandingan melawan Cape Verde sebagai laga mudah.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Modal Apik Jegal Lionel Messi! Mohamed Salah Optimis Mesir Bisa Unjuk Gigi di 16 Besar Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Modal Apik Jegal Lionel Messi! Mohamed Salah Optimis Mesir Bisa Unjuk Gigi di 16 Besar Piala Dunia 2026

Minggu, 5 Juli 2026 | 14.46 WIB

Lisandro Martinez Ungkap Perjuangannya Usai Argentina Bekuk Tanjung Verde: Saya Selalu Memikirkan Lionel Messi - Image
Piala Dunia 2026

Lisandro Martinez Ungkap Perjuangannya Usai Argentina Bekuk Tanjung Verde: Saya Selalu Memikirkan Lionel Messi

Minggu, 5 Juli 2026 | 03.09 WIB

10 Peringkat Pemain Berpeluang Raih Ballon d'Or 2026, Wakil Prancis Begitu Mendominasi - Image
Sepak Bola Dunia

10 Peringkat Pemain Berpeluang Raih Ballon d'Or 2026, Wakil Prancis Begitu Mendominasi

Sabtu, 4 Juli 2026 | 21.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika - Image
1

Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika

2

Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit

3

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

4

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

5

Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026

6

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

7

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

8

Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen

9

Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen

10

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore