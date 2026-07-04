Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

JawaPos.com – Mayoritas bursa taruhan dunia dan superkomputer Opta sama-sama mengunggulkan Prancis saat menghadapi Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Namun, Albirroja datang dengan pertahanan disiplin yang siap menguji ketajaman Les Bleus.

Mayoritas bursa taruhan internasional kompak menjagokan Prancis saat menghadapi Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Prediksi tersebut sejalan dengan superkomputer Opta yang memberikan peluang kemenangan 79,7 persen kepada Les Bleus dalam waktu normal.

Pertandingan akan berlangsung di Philadelphia Stadium, Amerika Serikat, Minggu (5/7) pukul 04.00 WIB. Di atas kertas, Prancis memang lebih diunggulkan berkat performa impresif sepanjang turnamen. Namun Paraguay datang dengan modal pertahanan disiplin yang telah membuat Jerman tersingkir dan Turki frustrasi.

Menurut simulasi 25.000 pertandingan yang dijalankan Opta Supercomputer melalui The Analyst, Prancis menang dalam 79,7 persen simulasi. Paraguay hanya memiliki peluang menang 6,7 persen, sedangkan peluang laga berakhir imbang setelah 90 menit mencapai 13,6 persen. Secara keseluruhan, Les Bleus memiliki peluang 86,6 persen untuk lolos ke perempat final.

Kecenderungan tersebut juga terlihat di pasar taruhan internasional. Rangkuman odds yang dimuat Squawka menunjukkan sejumlah operator besar seperti Bet365 menempatkan Prancis sebagai favorit kuat. Bet365 memasang Prancis di kisaran -500 untuk menang dalam waktu normal, sedangkan Paraguay berada di kisaran +1400. Kalshi bahkan hanya memberi peluang sekitar 5 persen bagi Paraguay untuk menang dalam 90 menit.

Fakta Menarik Prancis vs Paraguay • Prancis menjadi tim paling produktif di Piala Dunia 2026 dengan 13 gol.

• Les Bleus baru kebobolan dua gol sepanjang turnamen.

• Paraguay menyingkirkan Jerman melalui adu penalti pada babak 32 besar.

• Prancis belum pernah kalah dari Paraguay dalam lima pertemuan sebelumnya (3 menang, 2 imbang).