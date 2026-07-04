Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

Laga Maroko saat mengalahkan Belanda. Timnas Maroko akan menghadapi Kanada pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Minggu (5/7). Mayoritas bursa taruhan dunia dan superkomputer Opta menjagokan Atlas Lions untuk melaju ke perempat final. (Dok. @equipedumaroc)
JawaPos.com - Mayoritas bursa taruhan dunia dan superkomputer Opta sama-sama menjagokan Maroko saat menghadapi Kanada pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Bagaimana prediksi skor dan peluang kedua tim?
Kanada menghadapi tantangan terberatnya saat bertemu Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Duel tersebut akan berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat, Minggu (5/7) pukul 00.00 WIB.
Meski Kanada mencatat sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya, mayoritas bursa taruhan dunia serta superkomputer Opta lebih menjagokan Maroko untuk melangkah ke perempat final.
Opta Supercomputer melalui The Analyst memprediksi Maroko memiliki peluang menang sebesar 51,8 persen dalam waktu normal. Kanada hanya diberi peluang menang 21,7 persen, sedangkan kemungkinan laga berakhir imbang mencapai 26,5 persen.
Jika memperhitungkan perpanjangan waktu dan adu penalti, peluang Maroko lolos ke perempat final meningkat menjadi sekitar 67 persen.
Prediksi tersebut juga sejalan dengan kecenderungan bursa taruhan internasional yang menempatkan Atlas Lions sebagai favorit berkat pengalaman dan konsistensi penampilan mereka sepanjang turnamen.
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Pelatih Kanada Jesse Marsch mengakui timnya akan menghadapi lawan yang sangat berkualitas.
"Ketika berbicara mengenai Maroko, ini adalah tim dengan talenta individu yang luar biasa, sangat terorganisasi. Hasil-hasil yang mereka raih menunjukkan kepercayaan diri yang mereka miliki saat ini. Mereka bermain dengan penuh keyakinan. Kami tahu kami menghadapi tantangan yang sangat besar," kata Marsch dalam konferensi pers yang dikutip FIFA.
Meski demikian, pelatih asal Amerika Serikat tersebut memastikan Kanada tetap antusias menghadapi pertandingan bersejarah tersebut.
Reuters juga melaporkan Marsch menyebut Maroko sebagai salah satu tim paling komplet di turnamen.
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