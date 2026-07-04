Lisandro Martinez Ungkap Perjuangannya Usai Argentina Bekuk Tanjung Verde: Saya Selalu Memikirkan Lionel Messi

JawaPos.com - Bek Timnas Argentina, Lisandro Martinez, mengaku selalu menjadikan Lionel Messi sebagai sumber inspirasi saat menjalani masa pemulihan cedera lutut yang sempat membuatnya kesulitan berjalan. Kini, perjuangan tersebut terbayar setelah ia tampil gemilang saat membawa Argentina mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Dalam laga di Hard Rock Stadium, Sabtu (4/7), Martinez bukan hanya tampil kokoh di lini belakang, tetapi juga mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-92 serta menyumbang assist untuk gol Lionel Messi pada menit ke-29.

Messi Jadi Inspirasi Saat Cedera Martinez mengungkapkan masa pemulihan cedera menjadi periode paling berat dalam kariernya.

"Saya selalu menjadikan kapten kami, Leo, sebagai contoh. Dia berjuang keras untuk mendapatkan posisi ini, dan ketika saya mengalami cedera, dialah orang yang terus saya pikirkan. Saya harus terus berjuang karena masa-masa baik akan datang," kata Martinez, dikutip dari ESPN.

Bek Manchester United itu bahkan mengaku sempat mengalami rasa sakit yang luar biasa hingga kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari.

"Terkadang saya tidak bisa berjalan. Saya bahkan tidak bisa pergi ke kamar mandi karena rasa sakitnya. Saya tidak bisa bergerak karena lutut saya. Saya tahu bahwa cahaya akan muncul dan, setelah sekian lama, inilah saatnya," ujarnya.

Senang Cetak Gol dan Assist Martinez mengaku bahagia bisa memberikan kontribusi besar bagi kemenangan Argentina.

"Luar biasa. Senang bisa mencetak gol hari ini," ucap pemain berusia 28 tahun tersebut.

Selain mencetak gol kemenangan, Martinez juga memberikan assist untuk gol Messi yang membuka keunggulan Argentina pada menit ke-29.