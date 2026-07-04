Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

Pemain Maroko merayakan kemenangan usai memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Singa Atlas kembali diunggulkan saat menghadapi Kanada di Houston Stadium. (Instagram @equipedumaroc_
JawaPos.com — Kanada akan menghadapi Maroko pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Minggu (5/7/2026) pukul 00.00 WIB.
Duel hidup-mati ini menjadi kesempatan Kanada membalas kekalahan pada Piala Dunia 2022, tetapi Maroko tetap datang sebagai tim yang lebih diunggulkan berkat performa konsisten sepanjang turnamen.
Pertandingan dapat disaksikan melalui siaran langsung TVRI dan TVRI Sport, serta layanan streaming MaxStream. Kedua tim sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat hasil impresif pada babak sebelumnya.
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Kanada menciptakan sejarah dengan meraih kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia.
Tim asuhan Jesse Marsch memastikan tiket ke babak 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan 1-0 berkat gol dramatis Stephen Eustaquio pada menit ke-92.
Sepanjang pertandingan tersebut, Kanada sebenarnya tampil dominan dan berkali-kali mengancam gawang lawan.
Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Afrika Selatan, Ronwen Williams, membuat mereka harus menunggu hingga penghujung laga sebelum akhirnya Eustaquio memecah kebuntuan melalui tembakan akurat dari luar kotak penalti.
Gaya bermain agresif dengan pressing tinggi tetap menjadi identitas Kanada di bawah arahan Jesse Marsch. Jonathan David masih menjadi andalan di lini depan, sementara Tajon Buchanan dan Liam Millar siap memberikan ancaman dari kedua sisi lapangan.
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Maroko kembali membuktikan status mereka sebagai salah satu tim paling berbahaya di Piala Dunia 2026. Tim asuhan Walid Regragui berhasil menyingkirkan Belanda melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu.
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