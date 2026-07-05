Hasil Kanada vs Maroko 0-3 di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Tim Pertama Lolos ke Perempat Final

Azzedine Ounahi mencetak dua gol saat Maroko mengalahkan Kanada 3-0 dan memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedumaroc)
JawaPos.com — Maroko memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai membungkam tuan rumah Kanada dengan skor telak 3-0 pada babak 16 besar di NRG Stadium, Houston, Minggu (5/7/2026) dini hari WIB.
Dua gol Azzedine Ounahi dan satu gol Soufiane Rahimi mengantar Singa Atlas menjadi tim pertama yang mengamankan tiket delapan besar meski sempat berada di bawah tekanan sepanjang babak pertama.
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Kanada langsung tampil menekan sejak peluit kick-off dibunyikan.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, The Canucks berusaha mengambil inisiatif serangan dan memaksa lini belakang Maroko bekerja keras sejak menit-menit awal.
Peluang pertama hadir pada menit kelima melalui Jonathan David. Striker andalan Kanada itu melepaskan tembakan dari sudut sempit, tetapi masih mampu digagalkan kiper Maroko, Yassine Bono.
Ancaman kembali datang tujuh menit kemudian. Tani Oluwaseyi memperoleh peluang emas di dalam kotak penalti setelah lolos dari kawalan bek Maroko.
Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya. Kiper berpengalaman itu melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawang Maroko tetap aman dari kebobolan.
Situasi semakin sulit bagi Maroko ketika Ismael Saibari mengalami cedera pada menit ke-22. Pemain yang menjadi andalan di lini serang itu tidak mampu melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Soufiane Rahimi.
Maroko baru bisa memberikan ancaman berarti pada menit ke-28. Rahimi yang baru masuk melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, tetapi masih bisa diamankan kiper Kanada, Maxime Crepeau.
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