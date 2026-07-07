Amerika Serikat Dipermak Belgia, 3 Tuan Rumah Tersingkir di 16 Besar Piala Dunia 2026

Skuad Amerika Serikat setelah kalah dari Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Amerika Serikat menelan kekalahan telak dari Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kekalahan tersebut sekaligus memastikan seluruh negara tuan rumah kompak tersingkir di babak 16 besar.
Amerika Serikat tumbang dari Belgia dengan skor 1-4 di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Selasa (7/7) pagi WIB. Pertandingan tersebut menjadi sorotan, karena FIFA menangguhkan hukuman Folarin Balogun.
Balogun yang sejatinya tak bisa bermain karena hukuman kartu merah, langsung dimainkan sejak menit awal oleh Mauricio Pochettino. Tapi, kehadiran pemain AS Monaco itu tidak memberikan dampak.
Amerika Serikat kebobolan empat gol lewat brace Charles De Katelaere (9’, 33’), Hans Vanaken (57’), dan Romelu Lukaku (90+3’). Sementara satu gol hiburan tuan rumah disumbang oleh Malik Tillman pada menit ke-31.
Kekalahan ini praktis membuat tiga negara tuan rumah tercecer di babak 16 besar. Sebelum Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko sudah lebih dulu angkat koper dari ajang bergengsi sejagat raya tersebut.
Kanada gagal melaju ke babak perempat final setelah menelan kekalahan telak dari Maroko dengan skor 0-3. Sementara laju Meksiko disetop 10 pemain Inggris dengan kekalahan tipis 2-3 di Stadion Azteca, Mexico City, Senin (6/7).
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Selain ketiga negara tuan rumah, tiga negara lainnya juga telah dipastikan tersingkir, yakni Paraguay, Brasil, dan Portugal. Sementara, enam tim yang sejauh ini sudah mengamankan tiket perempat final adalah Prancis, Maroko, Inggris, Spanyol, Belgia, dan Norwegia.
Sementara pertandingan babak 16 besar masih menyisakan dua pertandingan, yakni Argentina vs Mesir dan Swiss vs Kolombia. Pemenang laga ini akan melaju ke babak perempat final, sementara yang kalah dipastikan tersingkir.
Kegagalan tiga negara tuan rumah melangkah jauh juga memperpanjang catatan minor tuan rumah dalam ajang Piala Dunia. Sejauh ini, cuma ada enam negara tuan rumah yang berhasil merebut gelar juara ajang bergengsi tersebut.
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