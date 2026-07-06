Brahim Diaz dan Ounahi Kompak Bersinar, Selebrasi Minum Teh Warnai Kemenangan Maroko atas Kanada

JawaPos.com - Timnas Maroko memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Kanada pada babak 16 besar, Minggu (5/7/2026).

Laga tersebut menjadi panggung bagi duet Brahim Diaz dan Azzedine Ounahi yang tampil luar biasa sepanjang pertandingan.

Azzedine Ounahi menjadi bintang utama berkat torehan dua gol pada menit ke-50 dan 82. Sementara satu gol lainnya dicetak Soufiane Rahimi pada masa injury time, tepatnya menit ke-90+8, sekaligus menutup kemenangan meyakinkan Atlas Lions.

Di balik kemenangan tersebut, peran Brahim Diaz juga tak kalah penting. Gelandang serang milik Maroko itu mencatatkan dua assist yang seluruhnya berujung menjadi gol Ounahi.

Kerja sama keduanya terlihat sangat padu, mulai dari pergerakan tanpa bola hingga penyelesaian akhir yang efektif.

Koneksi Diaz dan Ounahi memang sudah lama menjadi perhatian para pendukung Maroko. Keduanya dikenal memiliki hubungan pertemanan yang erat, dan hal itu kembali terlihat dalam pertandingan melawan Kanada.

Setelah gol tercipta, mereka merayakannya bersama dengan selebrasi minum teh, sebuah gestur yang lekat dengan budaya masyarakat Maroko.

Selebrasi tersebut langsung mencuri perhatian penonton. Selain menjadi simbol kebersamaan, momen itu juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi minum teh yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Maroko.