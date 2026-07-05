2 Negara Sudah Tersingkir di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Skuad Kanada setelah takluk dari Maroko di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com - Sebanyak dua negara dipastikan tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia 2026. Berikut daftar negara tersingkir tersebut.
Babak 16 besar Piala Dunia 2026 telah memainkan dua pertandingan pada Minggu (5/7/2026). Dua pertandingan itu adalah tuan rumah Kanada vs Maroko, dan Prancis vs Paraguay.
Kanada menjadi tim pertama yang angkat koper dari babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tim berjuluk The Canucks itu menelan kekalahan dari Maroko dengan skor 0-3 di Stadion Houston, Amerika Serikat, Minggu (5/7) dini hari WIB.
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Kanada sejatinya tampil impresif, apalagi saat babak pertama. Namun, di babak kedua Maroko menemukan pola permainan terbaiknya hingga mencetak tiga gol lewat Azzedine Ounahi (50’, 82’) dan Soufiane Rahimi (90+8’).
Meski kalah, Kanada sudah mengukir sejarah di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, The Canucks meraih kemenangan di Piala Dunia sekaligus lolos ke fase grup dan menembus babak 16 besar.
Kemudian negara kedua yang angkat kaki di babak 16 besar Piala Dunia 2026 adalah Paraguay. La Albirroja menelan kekalahan tipis 0-1 dari Prancis di Stadion Philadelphia, Minggu (5/7) pagi WIB.
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Paraguay memberikan perlawanan sengit kepada Prancis. Skuad Les Bleus -julukan Timnas Prancis- terlibat juga kesulitan untuk menembus barisan pertahanan La Albirroja.
Namun Prancis mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-70. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Les Bleus melaju ke babak perempat final.
Meski harus angkat koper, Paraguay pulang dengan kepala tegak. La Albirroja telah membuktikan diri bahwa mereka tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih, Miguel Almiron cs melaju ke babak 16 besar setelah menumbangkan Jerman.
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