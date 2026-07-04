Prediksi Susunan Pemain Timnas Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Junior Alonso Ingatkan La Albirroja

JawaPos.com - Junior Alonso ingatkan tim nasional Paraguay bermain tanpa kesalahan saat menghadapi Prancis. Laga 16 besar Piala Dunia 2026 tersebut dimainkan di Lincoln Financial Field, Minggu (5/7) pukul 04.00 WIB.

Bermain saat mengalahkan Jerman bakal kembali diterapkan di laga melawan Prancis. Di laga tersebut, meminimalisir kesalahan harus dilakukan timnas Paraguay.

"Kami melakukan segala yang mungkin dilakukan melawan Jerman, dan pertandingan melawan Prancis tidak akan berbeda. Kami tahu kemampuan kami, dan kami mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kami tahu kami tidak punya ruang untuk kesalahan, terutama melawan tim seperti Prancis,” kata Junior Alonso saat jumpa pers sebelum pertandingan yang dikutip dari AFP, Sabtu (4/7).

Menurut bek berusia 33 tahun tersebut, di pertandingan Piala Dunia tidak ada ruang untuk membuat kesalahan. Alonso mengatakan bahwa timnya sangat tenang jelang menghadapi Prancis.

"Piala Dunia tidak memberi banyak ruang untuk kesalahan, kami menyadari itu dan kami menanganinya sebaik mungkin. Kami tenang dan bangga. Kami tahu bahwa semua yang telah kami raih adalah hal yang baik. Besok kami memiliki pertempuran lain dan kami harus menghadapinya seperti yang kami lakukan melawan Jerman,” ujar Alonso.

Timnas Paraguay diharapkan mampu mengeluarkan semua kemampuan. Saling bekerja sama juga menjadi salah satu hal yang penting bagi La Albirroja di laga melawan Prancis.

"Sebagai sebuah tim, kami berdiskusi dan sampai pada kesimpulan bahwa kami harus melakukan upaya ekstra. Kami kembali ke jati diri kami, ke akar kami. Semua yang kami raih, performa yang kami tunjukkan, adalah hasil kerja tim,” pungkas Junior Alonso.

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