Duel Prancis vs Paraguay di Tengah Ancaman Suhu 46 Celsius, FIFA Diminta Menunda Pertandingan Piala Dunia 2026

JawaPos.com - FIFA telah didesak untuk menunda pertandingan Piala Dunia 2026 di tengah meningkatnya risiko "penyakit terkait panas atau bahkan kematian" terkait gelombang panas yang berbahaya belakangan ini.

Semua pertandingan di turnamen internasional bergengsi musim panas ini di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menampilkan jeda hidrasi tiga menit, satu di setiap babak, untuk memungkinkan pemain mengonsumsi cairan dalam upaya mencegah kepanasan.

Namun, jeda hidrasi mungkin tidak cukup untuk satu pertandingan babak 16 besar mendatang di Lincoln Financial Field, yang juga dikenal sebagai Stadion Philadelphia di Piala Dunia 2026.

Gelombang Panas Mengancam Dampak Pertandingan Babak 16 Besar Suhu mencapai rekor tertinggi di Philadelphia, tempat Paraguay dan Prancis akan berhadapan pada Minggu (5/7).

Menurut talkSPORT, indeks panas, termasuk kelembapan, diperkirakan akan berada antara 37 dan 46 derajat Celcius (100F - 115 Fahrenheit) akhir pekan ini.

Saat ini, pertandingan babak 16 besar Prancis melawan Paraguay dijadwalkan akan dimulai pukul 17.00 waktu setempat (22.00 BST). Suhu diperkirakan masih sangat tinggi pada saat ini, menimbulkan kekhawatiran bagi para pemain, ofisial, dan penggemar.

Gambaran panas yang melanda tuan rumah Piala Dunia 2026. (istimewa)

Pedoman panas FIFA saat ini menyatakan bahwa pertandingan berisiko ditunda jika suhu bola basah mencapai 32 C (89 F). Saat ini ada kemungkinan besar suhu ini akan terlampaui ketika Kylian Mbappe dan kawan-kawan menghadapi lawan mereka dari Amerika Selatan di stadion berkapasitas 67.594, yang merupakan kandang tim NFL Philadelphia Eagles.