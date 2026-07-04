Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terlalu Tangguh, La Albirroja Terancam Berhenti

JawaPos.com — Prancis lebih diunggulkan mengalahkan Paraguay pada babak 16 Besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Monterrey Stadium, Minggu (5/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Les Bleus datang dengan rekor sempurna dan produktivitas terbaik di turnamen, sedangkan Paraguay mengandalkan semangat kejutan setelah menyingkirkan Jerman melalui adu penalti.

Babak 16 Besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel menarik antara Paraguay dan Prancis. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah lolos dari fase sebelumnya.

Paraguay berhasil mencuri perhatian setelah menyingkirkan Jerman lewat drama adu penalti. Sebaliknya, Prancis tampil sangat meyakinkan dengan kemenangan telak 3-0 atas Swedia untuk memastikan langkah ke fase gugur.

Mampukah Paraguay Kembali Membuat Kejutan? Paraguay menunjukkan perkembangan pesat sejak ditangani Gustavo Alfaro pada Agustus 2024.

Kekalahan telak 1-4 dari Amerika Serikat pada laga pembuka fase grup justru menjadi titik balik yang membuat permainan La Albirroja semakin disiplin dan terorganisasi.

Hasilnya terlihat dalam catatan mereka yang hanya menelan lima kekalahan dari 23 pertandingan internasional terakhir di semua kompetisi. Dalam periode tersebut, Paraguay mengoleksi 10 kemenangan dan delapan hasil imbang.

Keberhasilan menyingkirkan Jerman membuktikan mental bertanding Paraguay semakin matang. Bermain imbang 1-1 hingga 120 menit sebelum menang adu penalti menjadi modal berharga menghadapi salah satu favorit juara.